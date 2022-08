Jennifer Lopez e Ben Affleck, shopping di lusso a Milano

Non è ancora finita la luna di miele di Jennifer Lopez e Ben Affleck . O meglio, per i due è iniziata la seconda fase della luna di miele, quella successiva al matrimonio in grande stile, durato tre giorni, che i due hanno celebrato lo scorso weekend negli Stati Uniti. Dopo essersi presi una pausa per curare ciascuno i propri interessi lavorativi, e aver celebrato le seconde nozze in poche settimane per far felici gli amici e i parenti, i due sono ripartiti alla volta dell’Europa. Se la prima luna di miele si era svolta prevalentemente a Parigi, qualche parentesi al mare in Italia, ora i Bennifer hanno deciso di cominciare la loro vacanza d’amore dal nostro Paese, in particolare da Milano . Non una scelta a caso, ma dettata dalla voglia della coppia di dedicarsi allo shopping di lusso nel Quadrilatero della Moda di Milano, Mecca di tutti gli amanti degli acquisti di lusso.

Luna di miele bis in Italia

Rilassati e più innamorati che mai, i due hanno fatto la loro apparizione in via Montenapoleone, una delle strade dello shopping più famose del mondo. In questa via del centro di Milano, infatti, si susseguono senza soluzione di continuità le boutique dei marchi più noti della moda italiana a mondiale. È una tappa obbligata per tutti quelli che vogliono fare un’esperienza unica e che, ovviamente, hanno un portafoglio che glielo permette. Ma, ça va sans dire, i Bennifer non hanno certo particolari pensieri da quel lato. E così ecco che, in un caldo pomeriggio di fine estate, giovedì 25 agosto, la coppia si è presentata nella strada principale del Quadrilatero della Moda milanese mano nella mano. Sorridenti e divertiti dal clamore suscitato dalla loro presenza, hanno passeggiato sui marciapiedi alla ricerca di qualche capo o accessorio particolare da portare con sé al loro ritorno negli Stati Uniti. Erano le 19 quando l’autista li ha fatti scendere in via Montenapoleone e a quell’ora molte delle boutique di Milano si stanno già preparando alla chiusura. Non c’è da sorprendersi se, invece, molte di loro hanno fatto con piacere uno strappo alla regola e si sono piacevolmente trattenute oltre l’orario per permettere a Jennifer Lopez e a Ben Affleck di effettuare i loro acquisti, anche perché pare siano stati lautamente ricompensati per il piacere. I due si sono fermati a fare acquisti nelle boutique di Brunello Cucinelli, Cartier, Alberta Ferretti e Valentino.