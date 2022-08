Jennifer Lopez e Ben Affleck: la luna di miele sul lago di Como

I Bennifer ospiti di George Clooney

approfondimento

Matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez in Georgia: cos'è successo

La coppia si trova attualmente a Como, più precisamente ospite di George Clooney a Villa Oleandra. Secondo alcuni testimoni locali, Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbero stati avvistati a cena in uno storico hotel sul lago, prima di far ritorno nella residenza attraverso un motoscafo privato di George Clooney. Come dichiarato da altri testimoni, i due si sono goduti la cena e si sono anche mostrati molti disponibili per selfie e autografi, mostrandosi in tutta la loro umiltà nonostante siano tra i personaggi più famosi in circolazione. Inoltre, mercoledì pomeriggio hanno visitato la cittadina di Menaggio e, nonostante la costante presenza delle guardie del corpo, hanno passeggiato come persone normali e si sono messe in coda tranquillamente per prendere un gelato. A differenza della prima luna di miele di Parigi, trascorsa con i loro figli, la coppia è senza di loro in questi giorni e sta approfittando di ogni momento possibile per godersi il loro ritrovato amore dopo la parentesi dei primi anni 2000. Per quanto riguarda George Clooney, invece, non è la prima volta che la star di Hollywood ha dei super ospiti all’interno della sua tenuta. In passato, infatti, egli ha aperto le porte della sua residenza anche a Cindy Crawford, Brad Pitt, Matt Damon e, recentemente, Michael Jordan.