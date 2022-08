Vip in vacanza, Jared Leto fa snorkeling al largo delle coste toscane

Snorkeling e divertimento per Jared Leto al largo dell’isola d’Elba e dell’Argentario Condividi

Da diverse settimane, Jared Leto si trova in Europa. L'attore e cantante ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive in Europa e, tra tutte le destinazioni, ha scelto l'Italia come sua preferita. È stato alcune settimane in Sardegna, poi è approdato in Spagna, e in questi giorni si sta rilassando sotto il sole della Toscana. Non certo vacanze noiose per Jared Leto, visto che viene spesso avvistato mentre si allena o mentre si dedica alle attività marine, prime fra tutte lo snorkeling. Grande sportivo e appassionato di natura, l'attore non sembra essere intenzionato a lasciare l'Italia, che già in diverse occasioni ha ammesso di amare. Non è, infatti, la prima volta che Leto viene avvistato in Italia, anzi. Sono numerose le volte in cui l'attore ha trascorso periodi più o meno lunghi di vacanze nel nostro Paese, fino a innamorarsene.

Jared Leto in Toscana approfondimento Vip in vacanza, Jared Leto all'isola d'Elba: il video del tuffo L’attore si trova in questi giorni al largo delle coste toscane a bordo di un grande yacht, lo stesso con il quale sta girando il Mediterraneo toccando le sue località più belle e prestigiose. I fondali della Toscana, e in particolar modo quelli attorno all’isola d’Elba, sono noti per essere particolarmente ricchi di vegetazione e fauna marina. Sono migliaia le persone che scelgono, infatti, quest’isola toscana per le loro passeggiate subacquee alla scoperta delle bellezze dei fondali di questo tratto di mar Mediterraneo. Tra loro, da qualche giorno, c’è anche Jared Leto, che sembra sapere il fatto suo. Indossata una muta lunga, e sistemata l’attrezzatura, l’attore si è immerso nei fondali dell’isola d’Elba per ammirarne la bellezza, tutelata e protetta. Le sue immersioni sono proseguite anche al largo dell’Argentario, sempre in Toscana, un’altra zona particolarmente florida e affascinante per quanto riguarda la vegetazione e la flora marina. Jared Leto sembra apprezzare particolarmente lo snorkeling in Toscana, come dimostra la soddisfazione sul suo volto al termine dell’immersione. L’attore ha dimostrato di essere a suo agio con la muta, un indumento non semplice da portare per chi non è abituato. Ma non è tutto, perché Leto non ha perso nemmeno un briciolo del suo sex appeal, nonostante la tuta per le escursioni subacquee.

FOTOGALLERY Ig @mariahcarey | @kristenanniebell | @Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Vip in vacanza in Italia, da Russell Crowe ad Angelina Jolie Il Bel Paese resta gettonatissima meta vacanziera anche per questo 2022. Non solo per il grande pubblico della Penisola e i famosi personaggi nostrani, ma anche per i numerosi vip internazionali che in queste giornate di luglio hanno scelto l'Italia per trascorrere alcuni giorni di relax immersi nei paesaggi italiani più belli e suggestivi. Anche loro si sono fatti trasportare dalle nostre incredibili tradizioni Lavoro, ma anche vacanza: a Roma Russell Crowe si prepara a interpretare l'esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth in The Pope's exorcist diretto da Julius Avery. Nel frattempo però ha accompagnato la sua numerosa famiglia a visitare il Colosseo Lungo soggiorno in Italia per Angelina Jolie, che è impegnata con le riprese del suo nuovo film Without Blood tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. Tra un set e l’altro però trova anche il tempo di qualche attimo di relax, tra cene con vista sul Colosseo e concerto dei Måneskin Relax all’isola d’Elba per Jared Leto tra sole, spiaggia, mare e tuffi. È stata proprio la star di Hollywood a condividere su Instagram un tuffo nel mare cristallino dell’isola toscana

Vacanze mediterranee per Jared Leto GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Oltre al tempo trascorso a fare snorkeling in Toscana, Jared Leto sta scorrazzando da tempo lungo le coste dell’Europa mediterranea. In Sardegna ha fatto tappa per qualche giorno a luglio e qui si è cimentato in una sorta di arrampicata su roccia, che anche in questo caso l’attore sembra gestire piuttosto bene. Poi è stato avvistato in Spagna, dove ha trascorso parte delle sue vacanze in compagnia di Jason Momoa, ma non sono mancate nemmeno alcune puntate in Francia, con alcune puntate in Costa Azzurra, nello specifico a Saint Tropez, e in altre località lungo la costa mediterranea del Paese. In ogni sua tappa, Jared Leto è sempre stato accompagnato da bellissime donne.