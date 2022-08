Addio ad Anna Rita Luceri, l'attrice comica aveva 48 anni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

L’artista è mancata all'affetto dei suoi cari il 15 agosto, a darne il triste annuncio le colleghe della formazione, "Ciciri e Tria", il trio, noto sopratutto a livello locale, si era fatto conoscere grazie a Zelig e a Tu si que vales. Anna Rita Luceri, infatti, insieme a Carla Calò e Chicca Sanna, aveva raggiunto la popolarità proprio entrando a far parte del cast dei suddetti programmi televisivi, oltre che di altri show comici meno celebri. Successivamente, aveva continuato la sua carriera da solista, fino alla morte improvvisa di cui non si conoscono i dettagli.



Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio e i post che ricordano la donna, non solo per il suo talento, ma per il carattere solare e pieno di vita.