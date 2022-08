Beyoncé posa per Renaissance

Il capo, un body a corsetto, è opera di una designer emergente australiana scovata dal team di stylist della superstar che è appena entrata in una nuova e sbalorditiva fase di moda



A cura di Vittoria Romagnuolo

La stagione 2022 sarà ricordata (anche) come quella del ritorno sulla scena di Beyoncé, un comeback di cui possono essere felici in molti, dagli estimatori della sua musica fino alla vastissima platea di ammiratori dello stile della regina del pop (del soul, dell'R&B e chi più ne ha più ne metta), riconosciuta universalmente come una fashion icon che può vantare davvero poche rivali. La quantità di recensioni delle tracce di Renaissance, il settimo album in studio della cantante statunitense, può competere solo col numero di analisi sui look proposti dalla popstar globale che insieme alla nuova musica si è impegnata a lanciare nel mondo una nuova immagine, ancora più straordinaria e imperiale, un obiettivo raggiunto a colpi di couture e creazioni di brand emergenti, come un body realizzato con la plastica riciclata da un portadocumenti.

Il body realizzato con plastica riciclata Se il nome di Bethany Cordwell non vi dirà granché non è perché siete poco esperti di moda. Effettivamente, la designer australiana, fondatrice del brand omonimo, sta muovendo ora i primi passi nella moda che conta, espressione che suona abbastanza impropria quando questi corrispondono a un servizio fotografico con protagonista una star globale del calibro di Beyoncé. È un sogno ad occhi aperti quello che sta vivendo la designer di Brisbane - capitale del Queensland, Australia - che, grazie alla sua esperienza lavorativa in un negozio di articoli per ufficio, ha avuto la brillante idea di creare outfit realizzati con frammenti di plastica riciclata. Nello specifico, lo scenografico body senza spalline e con scollo dritto a fantasia bianco e nero indossato da Beyoncé con orecchini e occhiali da sole dal design bold coordinati, è frutto del lavoro di un mese, periodo che la stilista ha passato a tagliuzzare a mano la plastica di alcuni portadocumenti che è stata poi cucita per creare un effetto piumato.

Il team di stylist di Beyoncé approfondimento Beyoncé svela la cover del nuovo album, appare come Lady Godiva La tecnica non è certamente nuova per i capi d'alta moda, spesso pezzi unici, frutto di sperimentazione con materiali e tessuti; la plastica, in particolare, gioca il ruolo di osservata speciale in quest'epoca in cui tra i designer più giovani pesa la responsabilità della tutela dell'ambiente ed è probabilmente questa una delle ragioni che hanno reso appetibile la bella creazione della Cordwell per gli stylist di Beyoncé, un team composto da molte figure tra cui emergono Marni Senofonte, KJ Moody, Zerina Akers, Vance Gamble e Damien Lloyd.

Lo ultra libero di Queen Bee approfondimento Beyoncé, il nuovo singolo è "Break My Soul" Mentre Bethany Cordwell fa ancora fatica a credere di aver preso parte con una sua creazione a un progetto così risonante - un'avventura che, ammette, non avrebbe trovato posto neppure nei suoi sogni più selvaggi, il brand della designer australiana sta iniziando a comparire sulle testate di moda più autorevoli del mondo, in una lista di nomi in cui figurano le case di moda più prestigiose di sempre. Non solo Schiaparelli, Mugler, Balenciaga o Tiffany & Co., se parliamo di gemme, ma anche molti nomi ancora nel panorama underground della moda che stanno beneficiando di una visibilità immensa grazie all'impagabile lavoro degli stylist, la cui abilità sta proprio nel ricercare il meglio tra chi ha talento ma poche possibilità di emergere.

Il risultato è il mix stilistico più che esplosivo della nuova Beyoncé che entra nella quarta decade della sua carriera in groppa a un destriero olografico coperta solo di fascino e catenine sottili - il look della cover di Renaissance, iconico fin dalla sua prima dirompente apparizione sui social - una scelta che racconta molto della sua attuale fase fashion che risponde a due sole regole: spensieratezza e libertà. Dopo lo shooting per l'album e quello spettacolare per l'edizione britannica di Vogue, pezzo forte del numero di luglio della testata, è lecito aspettarsi letteralmente di tutto.