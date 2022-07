Gran finale del Festival Bolzano Danza, gli eventi del 28 e 29 luglio

Creature performanti, sportive, acrobatiche e danzanti. La 38esima edizione del Festival Bolzano Danza, dal nome "No limits", sta per teriminare. Tra giovedì 28 e venerdì 29 luglio sono in programma grandi eventi come il travolgente Kamuyot di Ohad Naharin, lo spettacolo promise me di LaGeste, The Seven Sins e Moves for future

Nell’avvicinarsi alla chiusura della 38esima edizione, il Festival Bolzano Danza 2022 ha in programma due spettacoli esclusivi nella giornata di giovedì 28 luglio. Nell’eventspace di Fiera Bolzano la Principal Guest Company del Festival, Gauthier Dance//Theaterhaus Stuttgart, presenta il pirotecnico Kamuyot di Ohad Naharin (due recite h. 15 e h. 18, piazza Fiera 1). Una colorata, sfacciata festa della danza attraverso tutti gli stili musicali. Kamuyot è uno spettacolo che si nutre della vicinanza con il pubblico, disposto su quattro lati intorno ai danzatori, del dialogo travolgente tra interpreti e spettatori concepito per spazi non teatrali ma aperti e friendly. Alle h. 21 invece, in Teatro Studio va in scena promise me di Joke Laureyns e Kwint Manshoven con la compagnia belga LaGeste (kabinet k + les ballets C de la B) & hetPalais. Un cast intergenerazionali e musica live, per portare in scena la voglia di reagire alla difficoltà dettate dalla pandemia.

Il programma di venerdì 29 luglio

approfondimento

Festival Bolzano Danza, dal 13 al 29 luglio

Per il gran finale della 38esima edizione del Festival Bolzano Danza, Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart con la neonata Gauthier JUNIORS saranno protagoniste il 29 luglio con due diversi spettacoli firmati dal gotha della coreografia mondiale. L'evento che chiude il Festival è il nuovo The Seven Sins, rilettura ad opera di sette diversi autori - Morau, Walz, Eyal, Barton, Cherkaoui, Shechter, Goecke - dei vizi capitali (Teatro Comunale h. 21). Poco prima, alle h. 20 al Teatro Studio, viene presentato Moves for future con coreografie di Nacho Duato e dello stesso Gauthier. Nel pomeriggio, invece, al NOI Techpark di Bolzano, Alessandro Sciarroni presenta in prima assoluta il suo Op.22 No. 2, originale versione della Morte del cigno per la danzatrice Marta Ciappina su The Swan of Tuonela di Jean Sibelius (due recite h. 18 e h. 19.30) e in prima assoluta il docufilm sul suo lavoro di successo Folks-will you still love me tomorrow? per la regia di Matteo Maffesanti in occasione dei 10 anni dal debutto (NOI Techpark h. 18.30).