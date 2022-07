Bolzano danza, dal 13 al 29 al via la 38esima edizione

Gli appuntamenti

Creature performanti, sportive, acrobatiche, danzanti. Non pone limiti al pensiero sul corpo la 38^ edizione del Festival Bolzano Danza, organizzato dalla Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, in programma dal 13 al 29 luglio nelle sale del Teatro Comunale, al Parco dei Cappuccini, sui Prati del Talvera, al NOI Techpark, alla Fondazione Antonio Dalle Nogare e in Val Gardena, nella splendida cornice della Forcella del Sassolungo. In totale 38 appuntamenti di cui 11 prime nazionali, 5 prime assolute, 4 coproduzioni a cui si aggiungono un panel alla Salewa Conference Hall dal titolo Tra danza e sport: creature performanti, proiezioni di film documentari e incontri con gli autori.