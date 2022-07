Ryan Gosling protagonista della nuova campagna Tag Heuer

Il protagonista di The Gray Man è tornato a posare per gli scatti ufficiali dell'iconico Tag Heuer Carrera. Il marchio di orologi di lusso ha il suo posto nell'attesa pellicola d'azione targata Netflix



Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Se con The Gray Man il mondo del cinema dà il bentornato a Ryan Gosling, la nuova pellicola marcatamente action dei fratelli Russo è anche l'occasione per rivedere l'attore canadese nelle vesti di fashion icon, ruolo che - a dire il vero - ricopre solo da una stagione, più precisamente dallo scorso ottobre, quando ha firmato il suo accordo di global ambassador di Tag Heuer. In contemporanea con l'uscita del film ha infatti debuttato anche la nuova campagna pubblicitaria del marchio di orologi di lusso. Nelle immagini, il vincitore del Golden Globe pluricandidato agli Oscar, non abbandona l'aspetto del personaggio tosto e spietato che ha spesso interpretato al cinema ma ha stupito i fan conservando la capigliatura bionda che ha adottato per le riprese del film Barbie di Greta Gerwig, una scelta per cui c'è più di una ragione.



Gosling, perfetto testimonial per l'orologeria di lusso approfondimento The Gray Man, nuovo teaser per il film Netflix in arrivo il 22 luglio Ryan Gosling ci tiene a mantenere lo status di divo inafferrabile e sfuggente che ha conquistato in tanti anni di lavoro a Hollywood, un ambiente a cui appartiene solo professionalmente, dal momento che si è sempre distinto dai suoi colleghi per la marcata propensione a tenersi il più lontano possibile dagli eventi e dalle feste, tranne quelle cui è obbligato a partecipare. La partnership con Tag Heuer, che lo vede come il più alto testimonial del brand, e le cene ufficiali legate alla presentazione di The Gray Man non mettono a disagio l'attore feticcio di Nicholas Refn che, al contrario, sottolinea come la parte di indossatore d'eccezione di questi orologi così iconici sembra quasi essere stata tagliata su misura per lui.

Il ruolo degli orologi in The Gray Man approfondimento Barbie, Ryan Gosling sul ruolo di Ken: "Lo aspettavo da tutta la vita" Da sempre amante degli orologi, strumenti utilizzati per aggiungere qualcosa in più ai personaggi che ha interpretato per il grande schermo, anche questa volta Gosling è convinto che modelli così classici e intramontabili (come il Tag Heuer Carrera che appare nella campagna e nel film dei fratelli Russo) suggeriscano con più precisione il carattere del suo protagonista. In The Gray Man, l'attore impersona Court Gentry/Sierra Six, una spia sotto copertura con un passato oscuro e un grande talento per i lavori sporchi. Da uomo che ama agire alla vecchia maniera in un contesto di spie e criminali ultra moderno e digitale, il suo personaggio si affida ancora all'orologio, ad esempio, un gesto che racconta molto del suo modo di operare, basato molto sulla scaltrezza e doti personali particolarissime.

La campagna Tag Heuer con l'hairstyle di Ken Tag Heuer ha annunciato la sua presenza nel film Netflix nelle stesse ore in cui il film è giunto in alcune sale selezionate. Sul sito ufficiale che svela la campagna gli orologi del brand, la linea di cronografi e orologi automatici Tag Heuer Carrera, sono stati pubblicizzati sfruttando i motivi del film.

In tutta la campagna pubblicitaria si sottolinea che gli orologi in questione sono stati progettati per vivere al massimo e per resistere a ogni tipo di scontro o di sfida estrema. Gosling è stato fotografato quasi sempre in azione, col volto sporco e scorticato ma sempre con lo sguardo impassibile e gelido per cui è diventato celebre nel mondo. Nella campagna l'attore non ha i capelli castani come il protagonista di The Gray Man ma è biondo come Ken, il suo personaggio in Barbie, film che ancora lo tiene impegnato con le riprese. A chi gli ha chiesto il perché di una scelta così azzardata e così fuori tema col film ora in promozione Gosling ha risposto spontaneamente che The Grey Man è il tipo di pellicola che Ken guarderebbe.

Del resto, quello dei fratelli Russo sembra essere un tipico film d'azione con humor e stratagemmi in stile anni Ottanta, l'età dell'oro per la bambola Mattel dell'altro suo set. Più che un elemento di disturbo, l'hairstyle platinato potrebbe essere un fattore di contiguità, così come, per Gosling, indossare certi orologi è un gesto naturale più che un lavoro vero e proprio, dimostrazione del fatto che per certe star del cinema nessuna scelta è a caso, anzi, c'è sempre un progetto unico che lega anche i dettagli più piccoli.