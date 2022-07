Johnny Depp patteggia causa per aggressione sul set di City Of Lies

Dopo aver vinto la causa contro l'ex moglie Amber Heard, il divo di Hollywood opta per l'accordo extragiudiziario con Greg "Rocky" Brooks, addetto alle location che avrebbe preso a pugni durante le riprese di un film nel 2017 Condividi

Da una causa all'altra. Dopo aver sostanzialmente vinto nel processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp ha deciso di patteggiare nel procedimento in cui era accusato di aggressione sul set del film City of Lies, del 2017. Secondo l'accusa, Depp avrebbe preso a pugni Greg "Rocky" Brooks, un addetto alle location col quale ha raggiunto un accordo extragiudiziario a due settimane dall'inizio del processo in tribunale.

Il film mai uscito nelle sale leggi anche Johnny Depp scrive una canzone sul processo contro Amber Heard Brooks aveva accusato Depp di averlo aggredito sotto i fumi dell'alcol assestandogli due pugni nelle costole dopo che quest'ultimo gli aveva detto che le riprese sarebbero state sospese per la notte. Brooks sarebbe stato poi licenziato dalla produzione per aver rifiutato di impegnarsi a non fare causa. Negli atti si afferma che l'attore "sembrava bere alcolici e fare uso di droghe per tutto il giorno sul set". City of Lies è un film incentrato sull'omicidio del rapper Notorious B.I.G., mai uscito nelle sale dopo esser stato coinvolto in varie azioni legali.

AMBER HEARD CHIEDE UN NUOVO PROCESSO leggi anche Processo Depp-Heard, l'attrice chiede annullamento per scambio giurati Intanto Amber Heard è tornato a chiedere un nuovo processo sulla base del fatto che uno dei giurati sarebbe stato un omonimo, risiedente peraltro allo stesso indirizzo ma di età diversa, di quello effettivamente selezionato. Una mossa "all'insegna della disperazione", hanno sostenuto i legali di Depp. "Non ci sono basi legittime per un'appello di Amber, hanno aggiunto gli avvocati secondo cui il verdetto in favore di Johnny "era sostenuto da prove schiaccianti", mentre le argomentazioni dell'ex moglie sarebbero "frivole".

COME ERA FINITO IL PROCESSO DEPP-HEARD approfondimento Johnny Depp-Amber Heard, il verdetto: l'attrice diffamò l'ex marito Nel processo Amber Heard era stata condannata a pagare a Depp 10 milioni di dollari di danni per averlo diffamato con un articolo di opinione sul Washington Post del 2018 in cui sosteneva, senza mai fare il nome dell'ex consorte, di essere una sopravvissuta alla violenza domestica. A sua volta i giurati avevano imposto a Depp di versare all'ex moglie due milioni di dollari per via del fatto che uno dei suoi legali di allora aveva definito "inventate" le accuse della donna.