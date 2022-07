Miriam Leone, nuova ambasciatrice per Bulgari Italia

L'attrice entra a far parte della Bulgari Family come ambasciatrice per l'Italia per la gioielleria e l'alta gioielleria. Elegante, audace, anticonformista, è l'interprete naturale dei gioielli Bulgari e incarna in pieno i valori della maison romana. L'annuncio su Instagram

Miriam Leone (I suoi migliori film) entra a far parte della Bulgari Family come ambasciatrice per l'Italia per la gioielleria e l'alta gioielleria. Elegante, audace, anticonformista, la bella attrice siciliana è l'interprete naturale dei gioielli Bulgari. L'attrice incarna in pieno i valori della maison romana: intensa, affascinante e poliedrica indossa con grande carattere e disinvoltura i gioielli della collezione Serpenti, sia i modelli più contemporanei della collezione Viper che le creazioni di alta gioielleria. Ed è con queste parole che la stessa attrice lo annuncia sul suo profilo Instagram: "È per me un grande onore essere (da oggi!!!) ambassador Bulgari per l’Italia per la gioielleria e l’Alta Gioielleria … capolavori unici dell’eccellenza italiana nel mondo…Indossare queste meravigliose creazioni una gioia luminosa e infinita! Grazie ✨✨✨"