Travis Barker dei Blink 182 è ricoverato per una pancreatite

I media americani hanno rivelato la causa del ricovero del batterista le cui condizioni di salute si sarebbero aggravate a seguito di una colonscopia effettuata qualche giorno fa Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Le ore successive al ricovero d'urgenza di Travis Barker sono state piene di tensione per i fan del musicista, in attesa di conoscere aggiornamenti sullo stato di salute del batterista dei Blink-182. La notizia più importante però l'ha lanciata TMZ.com che ha rivelato la causa della corsa in ospedale a West Hollywood di martedì 28 giugno. Barker sarebbe stato ospedalizzato a causa di una pancreatite, una patologia che se non curata in tempo può avere conseguenze gravissime.



Barker vittima di una pancreatite acuta approfondimento Travis Barker ricoverato d'urgenza in ospedale: "Dio mi salvi" Il ricovero frettoloso in ospedale e i messaggi preoccupanti lanciati sui social media nelle stesse ore da parte dell'interessato e dei suoi familiari avevano messo in seria apprensione i fan dei Blink-182 che ora hanno avuto la conferma che le condizioni di Travis Barker sono davvero serie.

Stando a quanto diffuso dai media americani, il batterista e produttore musicale è stato ricoverato per le conseguenze di una pancreatite acuta che avrebbe avuto origine da una colonscopia cui Barker si sarebbe recentemente sottoposto.

A quanto sembra, l'esame avrebbe causato diversi disturbi all'artista. I primi sintomi della pancreatite, che consiste in un'infiammazione del pancreas, sono infatti nausea, vomito, forti dolori allo stomaco e disturbi addominali ma è noto che la pancreatite, che può presentarsi in diverse forme e con diversi livelli di severità, può condurre anche alla morte se non viene curata efficacemente e in tempo. Anche nei casi più seri, le cure ospedaliere riescono a salvare il paziente che può guarire in qualche giorno o in qualche settimana, a seconda della gravità della malattia; solo in rasi casi, si ricorre all'intervento chirurgico.



FOTOGALLERY Immagine tratta dal profilo Instagram @kourtneykardash Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Travis Barker e Kourtney Kardashian, matrimonio tris a Portofino. FOTO Barocche e rock 'n roll, le nozze, celebrate in grande stile, sono state progettate dalla sposa insieme a Domenico Dolce e Stefano Gabbana che hanno impresso sull'intera cerimonia la loro inconfondibile firma. A Portofino, per l'evento più glamour dell'anno, è sbarcato l'intero clan Kardashian-Jenner Travis Barker e Kourtney Kardashian hanno detto sì per la terza volta a Portofino, in Italia, come anticipato dopo il sì civile a Santa Barbara lo scorso 15 maggio. Il matrimonio è stato celebrato all'interno di un fine settimana di festeggiamenti in grande stile cui hanno partecipato tutti i membri della famiglia, compresi i figli degli sposi avuti dalle precedenti unioni Kourtney Kardashian ha scelto ancora una volta l'abito corto per le sue nozze italiane. L'abito è una creazione Dolce e Gabbana realizzato dagli stilisti in concerto con la sposa. In stile retrò, il minidress bustier in tessuto satinato è ispirato alla lingerie ed è arricchito con dettagli in pizzo. La sposa ha indossato guanti lunghi di tulle che lasciavano scoperte le dita Lo spettacolare velo della sposa è certamente l'elemento che ha rubato la scena: completamente ricamato a mano, è stato impreziosito con motivi simbolici e benauguranti realizzati con tecniche che ricordano alcuni tatuaggi di Travis Barker. Riconoscibili, i fiori dei giardini di Portofino, una grande figura della Vergine Maria, e le parole “family loyalty respect” come sigillo delle promesse

Gli aggiornamenti suoi social dai familiari approfondimento Kourtney Kardashian e Travis Barker tuffo dallo yacht a Portofino FOTO Intanto, in attesa di ulteriori notizie, i fan tengono d'occhio costantemente i social media dei familiari di Barker che stanno accanto a lui in ospedale in California. Per adesso, le novità più rilevanti sono state diffuse da Alabama Barker, la figlia sedicenne del batterista, che in un primo momento aveva postato una foto in cui teneva stretta la mano del padre, contenuto poi rimosso dopo poco. Qualche ora dopo, su Instagram Stories, è apparso un nuovo scatto, sempre con la sua mano e quella del padre. La didascalia è un ringraziamento per i follower che in queste ore hanno dimostrato tutto il loro affetto per la sua famiglia. Era stata proprio lei a invitare alla preghiera i fan del musicista che in queste ore ha accanto a sé anche la neo-moglie Kourtney Kardashian che, invece, in questo momento ha scelto il silenzio social.