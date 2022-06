Pupo: "Vivo con mia moglie e la mia amante ed è complicato"

In un’intervista al Corriere della Sera, il cantautore e conduttore televisivo - al secolo Enzo Ghinazzi ma meglio conosciuto come Pupo - ha parlato del fatto che vivere sia con la consorte sia con l’amante non è una situazione invidiabile. Le sue due relazioni si intrecciano dal lontano 1989, anno in cui ha iniziato a frequentare Patricia Abati nonostante fosse sposato dal 1974 con Anna Erli

Pupo ha parlato della sua situazione privata in una recente intervista con il Corriere della Sera, concessa al giornalista Mario Luzzatto Fegiz, puntualizzando sul fatto che vivere assieme alla moglie e all’amante - come nel suo caso - non è una situazione invidiabile.



“Chi mi invidia, fa male”, afferma il cantautore e conduttore televisivo, al secolo Enzo Ghinazzi ma meglio conosciuto come Pupo.



La strana convivenza a tre che lo caratterizza da tempo è cosa nota: vive sia con la consorte sia con l’amante ma ciò che ci tiene a sottolineare è che non è una situazione invidiabile.

Le sue due relazioni si intrecciano dal 1989, anno in cui ha iniziato a frequentare Patricia Abati nonostante fosse sposato dal 1974 con Anna Erli.



Come ha raccontato al Corriere della Sera, la sua è “una famiglia allargata ante litteram e chi mi invidia si sbaglia".

La sua famiglia è piena di figli e nipoti, nello specifico composta dalle tre figlie, Ilaria, Carla e Valentina, dai tre nipoti, Matteo, Viola e Leonardo.

Mario Luzzatto Fegiz ha posto al cantante e conduttore la domanda: "C'è qualcuno dei vizi capitali che lei non ha?". Alla risposta di lui, ossia "Non ho l'invidia. Vado forte con la superbia. La superbia mi ha salvato da un sacco di attacchi che avrebbero potuto minare la mia incolumità fisica e psicologica”, Luzzatto Fegiz ha notato come lui invece sia molto invidiato. E a quel punto l’artista si è aperto su un aspetto inedito della sua vita privata, non tanto la “bigamia”, o meglio il poliamore (cosa da molti risaputa) quanto piuttosto il fatto che non ci sarebbe da invidiarlo.