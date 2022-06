Depp-Heard, l’attrice: “Non biasimo la giuria”. E attacca i social

Heard parla per la prima volta dopo la fine del processo che l’ha vista contrapposta all’ex marito. In un’intervista al programma tv “Today”, non critica la giuria, ma punta il dito contro il ritratto che hanno fatto di lei i social media e li accusa di averla messa virtualmente alla gogna. “Non puoi dirmi che pensi che sia stato giusto”, dice Condividi

"Non biasimo la giuria. Anzi, li capisco". Amber Heard parla per la prima volta dopo la fine del processo che l’ha vista contrapposta all’ex marito Johnny Depp. In un’intervista al programma tv “Today”, in onda sulla Nbc, non critica i cinque uomini e le due donne che le hanno imposto di pagare all’attore 15 milioni di dollari di danni. Ma punta il dito contro il ritratto che hanno fatto di lei i social media e li accusa di averla messa virtualmente alla gogna (LO SPECIALE SUL PROCESSO - LE REAZIONI).

Amber Heard contro i social media leggi anche Johnny Depp-Amber Heard, il verdetto: l'attrice diffamò l'ex marito "Lui è un personaggio amato, la gente pensa di conoscerlo personalmente. È anche un attore fantastico", dice Heard a Savannah Guthrie nella sua prima intervista dopo il verdetto. Nel corso del programma per ora è stata anticipata qualche clip, mentre la versione integrale - uno speciale di un'ora - andrà in onda martedì 14 in prime time. L’attrice dà la colpa del verdetto ai social e alla copertura negativa che le è stata riservata durante il processo. "Non mi importa cosa uno pensa di me o quale giudizio vuoi dare su ciò che è successo nell’intimità della mia casa, nel mio matrimonio, a porte chiuse. Non presumo che il pubblico medio sappia queste cose. E quindi non la prendo sul personale”, dice Heard. Ma aggiunge: “Anche se sei una persona sicura che io meriti tutto quell’odio al vetriolo, anche se pensi che stia mentendo, non puoi comunque guardarmi negli occhi e dirmi che pensi che sui social media ci sia stata un’equa rappresentazione. Non puoi dirmi che pensi che sia stato giusto”. L’attrice sottolinea anche come molti post su TikTok e Twitter, durante le sei settimane di processo, hanno appoggiato Depp: l’hashtag “Justice for Amber Heard” ha raggiunto 27 milioni di visualizzazioni, uno simile per l’ex marito ne ha raggiunte 20 miliardi.

Verso il ricorso in appello leggi anche Processo Johnny Depp-Amber Heard, l’attrice pensa a ricorso in appello L’intervista non è ancora andata in onda e già ha provocato nuove polemiche non solo per il contenuto. Heard vive in Virginia, vicino Fairfax, dove si è svolto il processo, ma secondo il sito di gossip Tmz per registrare lo show a New York avrebbe preso un aereo privato: per questa scelta è finita di nuovo al centro delle critiche social. Intanto, nei giorni scorsi la sua avvocatessa, Elaine Bredehoft, ha anticipato che la star vuole ricorrere in appello per evitare di pagare i 10,35 milioni di dollari che restano in ballo dopo che la giudice Penney Azcarate ha ridotto da 5 milioni a 350mila dollari la parte del verdetto relativo ai danni punitivi. Heard, a sua volta, si è vista riconoscere 2 milioni di dollari di danni per essere stata diffamata da un legale di Depp. Intanto, la scorsa settimana, dal campo di Depp erano arrivati segnali che l'attore potrebbe rinunciare a chiedere la sua porzione di danni se l'ex moglie accettasse di fare marcia indietro sulla minaccia di ricorso.

