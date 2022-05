Il direttore artistico di Radio Italia ha festeggiato i suoi 60+1 con una festa, alla quale ha partecipato tutto il mondo della musica, in Piazza Duomo . Dove si è svolto anche il concerto, del quale è una delle anime, che per una notte ha fatto ballare una città

Musicisti, cantanti, discografici e soprattutto amici. Oltre 300 persone si sono date appuntamento, pochi giorni fa, nella suggestiva Terrazza Duomo 21, per celebrare i 60+1 anni di Antonio Vandoni, direttore artistico di Radio Italia, una delle persone che, negli anni, più ha lavorato per valorizzare il nostro patrimonio artistico e che è tra le anime del Concertone di Radio Italia, in questo 2022 trasmetto in diretta da Sky Uno (GUARDA LA GALLERY). Ovviamente l'abbraccio più bello è stato quello dei figli e della fidanzata Ileana Falcone.