Megan Fox torna a collaborare con Boohoo

La collezione Boohoo x Megan Fox 2.0 , disegnata esclusivamente dall'attrice, sarà lanciata il 7 giugno. Un seguito ritenuto necessario, visto il grandissimo successo della prima collaborazione: la prima linea della star 36enne insieme allo shop online, infatti, è andata esaurita poco dopo il lancio . Nel primo outfit, che è possibile vedere nel video, Megan Fox indossa un abito a rete trasparente e scintillante. A definire il look, grandi orecchini a cerchio d'argento e lunghe unghie arancioni. Il secondo outfit mostrava l'attrice di Transformers con un cappotto arancione , lungo fino alle caviglie. “Lei è tornata” si legge sul profilo Instagram di Boohoo. “Avete esaurito la prima collezione, ora è tornata per il secondo round”. La linea di moda disegnata da Megan Fox è pensata per riflettere il suo stile personale . Non si sa se, anche per questa seconda collezione, la modella e attrice sia stata aiutata da Maeve Reilly, la sua stilista.

Megan Fox, la prima collezione per Boohoo

Lanciata il 19 ottobre 2021 sul sito ufficiale di Boohoo, la prima collezione ideata da Megan Fox presentava pezzi chiave del suo guardaroba personale, tra cui abiti aderenti, stivali alti fino alla coscia, jeans boyfriend, una giacca college, un vestito blazer e top corti. “Sento che alcuni di questi look sono cose che avevamo già scelto per me”, aveva raccontato l'attrice a People. “Questa collezione ovviamente sarà molto più conveniente e disponibile per più persone. Riflette lo stile di Maeve”. La seconda linea probabilmente seguirà lo stile della prima, caratterizzata da pezzi adatti al giorno e alla sera, audaci e intercambiabili per far sì che i clienti “si sentano sicuri e sexy per tutto l'autunno", come dichiarato in un comunicato stampa. La star di Transformers aveva rivelato che il suo capo preferito era la giacca con la scritta "Ohio" sul davanti, in lettere bianche. “Questo capo è ispirato allo Stato natale del mio amato fidanzato” aveva dichiarato Megan Fox nell'intervista parlando di Machine Gun Kelly.