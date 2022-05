Dopo il successo delle scorse edizioni e la pausa forzata a causa della pandemia, torna la TATUAMI Tattoo Convention. L' evento irrinunciabile per tutti gli appassionati dell’arte del tatuaggio si terrà sabato 14 e domenica 15 maggio nei saloni dell' Hotel Crowne Plaza Milan Linate a San Donato Milanese. Un grande show che chiama a raccolta in ogni sua edizione, migliaia di visitatori e grandi star

Organizzato dallo stesso staff della storica MILANO TATTOO CONVENTION di febbraio, TATUAMI è diventata un evento dedicato al lavoro di artisti italiani diventati famosi in tutto il mondo come Luigi Mansi (uno dei maestri del realismo in Italia), Amanda Toy (famosa per le sue colorate bambole dagli occhioni languidi, le matrioske, gli unicorni e gli arcobaleni fatati), Mambo Tattooer (noto per il suo stile “destrutturato” che trasforma gli oggetti quotidiani in opere d'arte), Gabriele Anakin (il suo podcast “Talk Ink” su Youtube nel quale ha intervistato mentre tatua Jake La Furia, Beba, Emis Killa, Tananai, sta letteralmente spopolando tra i giovani) , Valentino Russo (dallo stile realistico, è il tatuatore preferito di molti calciatori fra i quali Insigne, Di Lorenzo, Rincon, Petagna, Immobile, Politano) , Simone Snt (noto per il suo stile “lettering” e per i suoi tatuaggi su colli, teste, occhi e mani. Ha tatuato, i rapper più seguiti del momento fra i quali la Dark Polo Gang, i rapper Gemitaiz, Gue Pequeno, Emis Killa. È anche l’autore dei tatuaggi sul volto di Achille Lauro) , Alberto Marzari (tatua in particolare sneakers realistiche ad appassionati che arrivano da tutto il mondo. Il primo a farsi tatuare una scarpa è stato Jake La Furia e poi lo hanno seguito molti giocatori fra i quali Barella, Di Marco, De Rossi, Pinamonti e molti altri). Da segnalare la presenza di Hangdex e Borto, conosciuti per lo stile Anime. Più di centottanta artisti delle macchinette a inchiostro, italiani e stranieri, che renderanno l’appuntamento più allettante che mai.

Un grande show che si rinnova ogni anno e che chiama a raccolta in ogni sua edizione, migliaia di visitatori che si ritrovano alla Tatuami per farsi tatuare dal proprio artista preferito o anche semplicemente per curiosare fra le centinaia di stand. Giunta al suo decimo anniversario, la Tatuami Tattoo Convention si è confermata una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di tatuaggi, riuscendo ad incrementare di anno in anno la presenza di pubblico.

approfondimento

Luigi Mansi, quando la realtà diventa un tatuaggio

Durante la Tatuami sarà possibile visitare un’area dedicata all’esposizione di dipinti di alcuni dei più importanti artisti del tatuaggio fra cui Amanda Toy, Luciano Prato e due dei creator più popolari del Web: Davide Vavalà e Tancredi Galli. Il palco della Tatuami Tattoo Convention sarà invece utilizzato per i tanto attesi Tattoo Contest che, grazie all’aiuto di giudici competenti e stimati nel settore, eleggeranno i migliori tatuaggi eseguiti durante la manifestazione.

Molti degli artisti presenti in convention tatueranno in “Walk in” ovvero senza appuntamento: sarà sufficiente presentarsi direttamente in manifestazione e scegliere il soggetto che si preferisce farsi tatuare.

Sarà un weekend pieno di immagini a colori o in bianco e nero, realizzate a mano sulla pelle delle persone che desiderano raccontare una storia, trasmettere un’emozione o trasferire un sentimento. TATUAMI Tattoo Convention è un grande show che si rinnova ogni anno e che, anche in questo speciale anniversario, saprà come dare il meglio ai suoi visitatori.





le vere star

Saranno come sempre i tatuatori, tutti grandi artisti nel mondo del tattoo.

Luigi Mansi è considerato uno dei maestri del realismo in Italia. Ha 250mila follower su Instagram e oltre 200 mila follower su TikTok dove i suoi video sono diventati virali in tutto il mondo.





Amanda Toy Le opere di Amanda Toy sono tatuaggi giocosi e coloratissimi, dallo stile unico. Bambole dagli occhioni languidi, matrioske, unicorni e arcobaleni fatati fanno parte dell’inconfondibile iconografia di Amanda Toy che rivisita il tatuaggio tradizionale americano.





Mambo Tattooer è un tatuatore noto in tutto il mondo per il suo stile “destrutturato”, diventato in pochi anni uno dei punti di riferimento del tatuaggio moderno internazionale.





Simo SNT è l’unico tatuatore europeo a far parte della World Wide Letter Gang (la più importante crew di lettering al mondo alla quale appartengono famosi nomi come Norm e El Whyner), è l'esponente italiano più importante in questo genere. E’ noto per i suoi tatuaggi su colli, teste, occhi e mani. Ha tatuato, i rapper più seguiti del momento fra i quali la DARK POLO GANG, i rapper GEMITAIZ, NERONE, GUE PEQUENO e le mani di ALESSIO SAKARA ed EMIS KILLA. È anche l’autore dei tatuaggi sul volto di ACHILLE LAURO.



Gabriele Anakin

Tatuatore con una visione moderna e giovanile dello stile NeoTraditional. Nonostante la sua giovane età, è costantemente presente nel territorio nazionale e internazionale e si è già aggiudicato diversi premi a convention del calibro della New York Empire State Tattoo e la Venice Tattoo Convention. È il tatuatore più in voga del momento grazie alle sue iniziative sui social network. Il suo famoso podcast Talk Ink su Youtube sta letteralmente spopolando tra i giovani. Fra gli altri ha intervistato mentre tatua Jake La Furia, Beba, Emis Killa, Tananai, Il Tre e Zano.



Valentino Russo

Specializzato nell'esecuzione di tatuaggi realistici. È il tatuatore preferito dei calciatori e infatti ha già tatuato: LORIS INSIGNE, DI LORENZO, RINCON, PETAGNA, IMMOBILE, POLITANO e molti altri.



Alberto Marzari è un tatuatore molto conosciuto in ambiente calcistico perché tatua i ragazzi della curva dell’Inter e anche diversi giocatori della squadra. Famoso per i suoi tatuaggi mini realistici, tatua in particolare scarpe da ginnastica realistiche ad appassionati che arrivano da tutto il mondo. Ha vinto diversi premi in tutta Italia ed è stato invitato come special guest ai più importanti eventi di Sneaker italiani. Il primo a farsi tatuare una scarpa è stato Jake La Furia che ha dato così il via a questo movimento. Tatua molti giocatori fra i quali BARELLA, DI MARCO, DE ROSSI, PINAMONTI.



Hangdex e Borto sono tatuatori conosciuti per lo stile Anime, amati principalmente dal pubblico NERD appassionato di videogiochi.