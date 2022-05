Manuela Arcuri, secondo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri, dettagli del matrimonio

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sposeranno per la seconda volta il 22 luglio al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. La stessa location che ha visto diventare marito e moglie Tom Cruise e Katie Holmes ma anche Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Per l'attrice si tratta di “Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine”. L'idea iniziale di Manuela Arcuri era quella di sposarsi al mare, a Sabaudia o Latina. Quando però ha visto il castello sul lago di Bracciano si è innamorata e non ha più avuto alcun dubbio. I suoi testimoni saranno il produttore Alberto Tarallo e Giovanni Malagò, presidente del Coni. Il vestito da sposa è già pronto e sarà tradizionale, bianco. Per il ricevimento, invece, è previsto un cambio outfit. “Il primo è scollato davanti e lungo, con la coda, il secondo sarà lungo, ma con trasparenze più sexy”. Prima del “sì” ci sarà l'addio al nubilato in Europa, con delle amiche, mentre il futuro marito festeggerà l'addio al celibato a Ibiza. L'attrice ha dichiarato a Chi che spera di non perdere occasioni professionali una volta diventata “moglie”. “Se mi vedessero come la moglie vorrebbe dire attaccare il cappello – ha confidato alla rivista di Alfondo Signorini, aggiungendo di augurarsi di venire ancora vista come “l'amante”.