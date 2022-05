La nuova produzione del capolavoro verdiano va in scena con la direzione di Nicola Luisotti e il debutto alla Scala del regista Marco Arturo Marelli . Sondra Radvanovsky torna al Piermarini come Amelia a poche settimane dal trionfo come Turandot a Santa Cecilia, mentre Riccardo è Francesco Meli che festeggia così 20 ruoli cantati alla Scala in 18 anni e Renato Luca Salsi , baritono verdiano di riferimento. Le ultime due serate il 19 e il 22 maggio saranno dirette da Giampaolo Bisanti

Va in scena per sette rappresentazioni, dal 4 al 22 maggio, la nuova produzione di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi diretta da Nicola Luisotti che festeggia vent’anni dal debutto scaligero (le ultime due serate il 19 e il 22 maggio saranno dirette da Giampaolo Bisanti ) con regia, scene e costumi di Marco Arturo Marelli e luci di Marco Filibeck . Sondra Radvanovsky , già applaudita protagonista dell’edizione del 2013, torna alla Scala come Amelia a poche settimane dal trionfo come Turandot a Santa Cecilia, mentre Riccardo è Francesco Meli che festeggia così 20 ruoli cantati alla Scala in 18 anni e Renato Luca Salsi , baritono verdiano di riferimento.

Scene e costumi di Marco Arturo Marelli

Marco Arturo Marelli è nato a Zurigo e ha completato la sua formazione artistica nella sua città natale. I suoi impegni includono l’Hamburgische Staatsoper, la Staatsoper di Vienna (Die schweigsame Frau, Gianni Schicchi, La sonnambula, Die Zauberflöte, Cardillac, Falstaff, Capriccio, Medea, La fanciulla del West), la Deutsche Oper di Berlino (Pélléas et Mélisande e Die ägyptische Helena), la Semperoper di Dresda (Tristan und Isolde, Capriccio, Ariadne auf Naxos), la Royal Opera House di Stoccolma (Turandot e Die Zauberflöte), l’Opéra National de Paris, il Théâtre du Châtelet, la Royal Opera House Covent Garden di Londra e le compagnie d’opera di Tokyo, Helsinki, Copenhagen, Zurigo, Madrid, Barcellona, Colonia, Graz, Strasburgo e Bonn. Marco Arturo Marelli ha realizzato una quantità interessante di opere moderne e contemporanee come Le grand macabre di Ligeti (Zurigo), Prinz von Homburg di Henze (Colonia), Cardillac di Hindemith e Jakobsleiter di Schoenberg (Vienna) e le prime mondiali di Medea di Aribert Reimann (Vienna), Thomas Chatterton di Matthias Pintscher (Dresda) e Die Leiden des jungen Werthers di Hans-Jürgen von Bose (Amburgo).



I protagonisti

Sondra Radvanovsky, cresciuta artisticamente al Metropolitan, è ospite regolare dei maggiori teatri internazionali. Ha iniziato la stagione 2021-22 debuttando come Lady Macbeth alla Lyric Opera di Chicago, come Tosca al Metropolitan di New York e ne La dama di picche (Lisa) al Liceu di Barcellona. Al Teatro di San Carlo di Napoli è stata protagonista di una serata dedicata alle tre regine donizettiane e ha debuttato come Turandot all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, al fianco di Jonas Kaufmann e diretta da Antonio Pappano, registrata per Warner Classics. La stagione si è conclusa con due Attila di Verdi in forma di concerto alla Royal Opera House di Londra, accanto a Ildar Abdrazakov, Joseph Calleja e Simon Keenlyside.



Francesco Meli è al ventesimo ruolo scaligero (nono verdiano) tra cui cinque 7 dicembre. Dopo il debutto scaligero nei Dialogues des Carmélites di Poulenc nel 2004, è tornato come Cassio nella ripresa dell’Otello diretto da Riccardo Muti e come Arbace nell’Idomeneo inaugurale della Stagione 2005/2006, diretto da Daniel Harding. Negli anni seguenti è stato Don Ottavio in Don Giovanni (Dudamel 2006), Leicester in Maria Stuarda (Fogliani 2008), Cantante italiano nel Rosenkavalier (Jordan 2011). Il 7 dicembre 2019 Mario Cavaradossi in Tosca è il suo primo Puccini alla Scala, dove ha già interpretato sette parti verdiane: Otello (Cassio), Giovanna d’Arco (7 dicembre 2015), I due Foscari, Don Carlo, La traviata, Ernani, Il trovatore, Macbeth (7 dicembre 2021) cui si aggiungono la Messa da Requiem diretta da Riccardo Chailly e l’aria di Riccardo da Un ballo in maschera nella serata “… a rivedere le stelle” del 7 dicembre 2020. Nella presente Stagione Meli tornerà a giugno come Enzo ne La Gioconda diretto da Frédéric Chaslin con la regia di Davide Livermore.

Luca Salsi con il Macbeth inaugurale di questa Stagione è arrivato al suo quarto 7 dicembre con Riccardo Chailly dopo Andrea Chénier, Tosca e la serata “… a riveder le stelle”. Artista tra i più affermati a livello internazionale, in particolare nel repertorio verdiano, il baritono parmigiano ha conquistato il pubblico scaligero anche in Ernani. Tra i successi più recenti Tosca a Firenze e Salisburgo, Macbeth a Chicago e Vienna (dove sarà ripreso nel gennaio 2022), Rigoletto a Londra e Venezia e Tosca a Monaco, mentre tra i prossimi impegni spiccano Otello a Monaco e Nabucco a Madrid.