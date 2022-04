Dal primo modello creato oltre 20 anni fa dal genio visionario della famiglia Bulgari al nuovo B.zero1 NEW CLASSIC. La mostra che ha inaugurato a Milano nel quadrilatero della moda vuole celebrare l’intera collezione ispirata alle forme fluide del Colosseo ma anche al design industriale. Un anello che fu una vera rivoluzione e che come ogni cambiamento ha richiesto grande coraggio.

L’intento della maison romana era quello di creare un gioiello che fosse una sintesi tra passato e futuro, creato nel 1999 per accogliere il nuovo millennio ed esprime la forza che risiede in ogni nuovo inizio a partire dal nome: la “B” rappresenta Bulgari, “zero” il 2000 e il numero “1” nuovi e infiniti inizi.

Un design senza tempo e senza genere, amato sia dalla donna che dall’uomo ed espressione di forza e indipendenza.

“B.zero1 rappresenta l’anima innovativa di Bulgari e di Roma, e con questa nuova interpretazione nasce per dare valore ai momenti importanti e ancora una volta si conferma come il gioiello-icona di coloro che vivono la vita secondo le proprie regole, con il coraggio di sfidare le convenzioni e affrontare ogni sfida per raggiungere i propri piccoli e grandi traguardi con determinazione e audacia”, ha dichiarato Boris Barboni, Bulgari Managing Director Italy & Turkey. "La mostra che ospitiamo in boutique vuole essere un tributo e una celebrazione dedicata a questa icona della maison e un tributo ad una delle collaborazioni che hanno contribuito a renderlo leggendario."

Un gioiello fedele alla sua origine, ma capace sempre di reinventare se stesso. Grazie alle emblematiche spirali di diverse altezze e l’uso di materiali innovativi come marmi colorati e ceramica, B.zero1 ha saputo constantemente innovarsi.

Un’installazione dello studio ZHD celebra la collaborazione tra Bulgari e Zaha Hadid

Negli anni B.zero1 è stato al centro di importanti collaborazioni nel mondo dell’architettura e del design come quella con Zaha Hadid, ideatrice di uno stile assolutamente unico. L’artista ha realizzato nel 2017 per la maison il B.zero1 Design Legend, un anello nato dall’incrocio delle inconfondibili linee dinamiche e originali della Hadid con lo stile unico di Bulgari. E proprio per celebrare questa collaborazione speciale gli spazi Bulgari di via Montenapoleone ospitano fino al 12 giugno un'esclusiva installazione dello studio ZHD, il “Ring Wall”. Un’opera di 9m x 3m realizzata con circa 1.300 elementi di plastica riciclabile che riproducono il design del B.zero1 in diverse dimensioni e colori e che si articola in un landscape verticale che richiama le distorsioni prospettiche, le asimmetrie, e la fluidità. Accanto all’installazione anche un percorso espositivo con alcune sculture di Zaha Hadid che ne ripercorrono il percorso professionale e creativo.

“Siamo lieti di celebrare l'anniversario della nostra collaborazione con Bulgari; dopo cinque anni dal suo lancio, il B.zero1 Design Legend mantiene fortemente la sua attualità in quanto unisce il carattere distintivo del linguaggio di design di Zaha con il senso dello stile senza tempo di Bulgari”, ha affermato Woody Yao, co-Director di ZHD. “Mentre celebriamo Zaha e la sua carriera di architetto e designer, salutiamo anche la sua eredità e guardiamo con rinnovata fiducia al futuro e alle nuove entusiasmanti sfide e opportunità che porterà”, ha concluso Yao.

“Quello che abbiamo imparato da Zaha - l'integrità del suo processo di progettazione, la sua inventiva, il modo in cui ha condiviso le conoscenze con il team, la sua audace curiosità verso le innovazioni formali e tecnologiche - sono le basi su cui Zaha Hadid Design si basa e ci concentriamo sul mantenimento di questo ethos”, ha confermato Maha Kutay, co-Direttore.

