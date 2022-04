Concerto per la pace con il M° Yurij Yanko, a Pesaro il 27 aprile

L'appuntamento per il Concerto per la Pace Un'orchestra per Kharkiv , ideato e promosso da Orchestra Olimpia con il sostegno del Comune di Pesaro , Ente Concerti di Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino, è mercoledì 27 Aprile, alle ore 21 presso il Teatro Sperimentale di Pesaro. L’Orchestra Sinfonica Olimpia, nata nel 2018 e costituita interamente da donne per promuovere le figure femminili sia come strumentiste che compositrici, risponde a un appello di un network internazionale di artisti dedicato al M° Yurij Yanko , direttore della Kharkiv Philarmonic, ospitandolo come direttore per un grande evento di solidarietà.

L’appello per sostenere il direttore Yanko

E' giunto ad Olimpia in occasione dell'audizione finale per la candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura 2024 nel marzo scorso; e proprio nel solco degli stretti rapporti che legano da anni le due città UNESCO, Pesaro ha dedicato la sua vittoria a Kharkiv. Il Conservatorio Rossini aderisce all'iniziativa facendo esibire le sue studentesse ucraine in segno di vicinanza e come riconoscimento della loro professionalità. Si uniscono a questo incontro musicale le fondatrici di Orchestra Olimpia - Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta - sul palco con il concerto per due pianoforti e orchestra KV365 di W.A. Mozart. La serata prevede inoltre l'esecuzione della Sinfonia n.45 di J. Haydn, detta Sinfonia degli Addii.



Al concerto sarà presente anche Francesca Merloni, ambasciatrice UNESCO per le Città Creative, a testimoniare la coesione della rete internazionale di cui Pesaro fa parte. Sempre sotto l’egida UNESCO, si caratterizza la partecipazione al progetto di Biella, Città Creativa per l’Artigianato, che omaggia il direttore Yanko con uno smoking.



L'invito rivolto ad un uomo per la prima volta nella storia di Orchestra Olimpia, ensemble sinfonico tutto al femminile, è un atto simbolico di solidarietà e fratellanza tra uomini e donne.



L'incasso della serata sarà interamente devoluto alla popolazione ucraina sotto forma di aiuti umanitari e di borse di studio musicali.