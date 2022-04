Tutto ciò che sappiamo su "Big Show" con Enrico Papi

È un periodo ricco di impegni per il popolare conduttore tv Enrico Papi . Dopo un periodo a metà degli anni 2010 in cui era un po’ sparito dai radar, dal 2017 ha avuto modo di rilanciarsi con TV8. Infatti, con tale emittente, Enrico Papi ha iniziato a condurre con buon successo Guess My Age – Indovina l’età per quattro stagioni, per poi districarsi anche in altri lavori come La notte dei record, Italia’s Got Talent e Name That Tune – Indovina la canzone, sempre su TV8. Una ripresa sotto gli occhi di tutti che lo ha riportato, nel 2021, a essere richiamato da Mediaset per condurre una versione rinnovata di Scherzi a Parte. Il suo sodalizio con la rete lombarda non è finito qui, a partire da venerdì 8 aprile Enrico Papi sarà il padrone della prima serata con la conduzione del programma Big Show su Canale 5. Il conduttore romano non sarà completamente solo perché durante le puntate potrà contare su Cristina D’Avena e Scintilla , previsti come presenze fisse.

I dettagli del nuovo programma condotto da Enrico Papi

approfondimento

Name That Tune, la finale del programma di Enrico Papi: chi ha vinto

Innanzitutto, non si tratta di una trasmissione inedita dal momento che le prime due edizioni, andate in onda tra il 2017 e il 2018, sono state condotte dai comici Andrea Pucci e Katia Follesa. Big Show, che non ha nulla a che vedere con il popolare wrestler Paul Donald Wight II (in arte, appunto, Big Show), è un programma versatile dove può veramente accadere di tutto. Infatti, nelle promo che stiamo vedendo da diversi giorni, assistiamo a Enrico Papi in conferenza stampa che prova a spiegare in cosa consista lo show, interrotto però da altri personaggi (che hanno sempre il suo volto) che gli rivolgono diverse domande a riguardo. Tra le particolarità del programma, oltre ai consueti ospiti famosi, c’è anche quella di coinvolgere direttamente il pubblico presente. Rispetto alle prime due edizioni, che si sono svolte all’interno del Teatro Manzoni di Milano, la terza che parte venerdì 8 aprile si terrà all’Auditorium del Massimo di Roma.

L’entusiasmo di Enrico Papi: “Sento di regalare un sorriso a chi offre”

Intervistato dai microfoni de l’ANSA per presentare il suo nuovo impegno lavorativo, Enrico Papi ha dichiarato che il suo obiettivo principale è quello di regalare un po’ di leggerezza ai telespettatori, soprattutto in un periodo così complicato tra pandemia e guerra in Ucraina, ma non solo: “Oggi più che mai, di fronte alla guerra, la leggerezza è indispensabile, obbligatoria. Chi sta a casa, e magari lotta con le proprie battaglie quotidiane, ha diritto ad avere un momento di evasione. Se regalo un sorriso a chi soffre, ho svolto il mio compito, sento che devo farlo".

Attualmente, sono previste 5 puntate dirette da Luigi Antonini con la direzione artistica affidata a Luca Tomassini. In occasione del debutto di venerdì 8 aprile, gli ospiti annunciati sono i due cantanti Gigi D’Alessio e Alex Britti.