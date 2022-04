Bruce Springsteen e Ellen DeGeneres si uniscono a Stand Up for Ukraine

Bruce Springsteen ed Ellen DeGeneres sono alcuni degli ultimi artisti che si sono uniti alla raccolta fondi lanciata sui social Stand up for Ukraine Condividi

Sono numerosi gli artisti e personaggi pubblici di tutto il mondo, che nelle ultime settimane si sono pronunciati a supporto dell’Ucraina e che, concretamente, hanno deciso di unirsi alla raccolta fondi social Stand Up for Ukraine. Lanciata dal presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e dal primo ministro canadese Trudeau, la campagna è coordinata da Global Citizen e ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze degli sfollati interni e dei rifugiati.

Bruce Springsteen ed Ellen DeGeneres per l’Ucraina approfondimento Ucraina, Zelensky ringrazia Mila Kunis e Ashton Kutcher in videocall Da quando la raccolta fondi Stand up for Ukraine è stata lanciata sui social, tanti sono stati gli artisti e i personaggi pubblici di Hollywood, ma non solo, ad essersi uniti a supporto del popolo ucraino e dei rifugiati. La conduttrice Ellen DeGeneres è solo l’ultima in ordine di tempo ad aver annunciato la partecipazione alla causa. Lo ha fatto lei stessa, postando su Twitter: “I rifugiati in Ucraina e nel mondo hanno bisogno del nostro aiuto. Unisciti a noi” ha scritto la presentatrice americana invitando i suoi follower a prendere parte ad un vero e proprio social media rally che avrà inizio l’8 aprile per sostenere l’evento culmine di sabato 9 aprile a Varsavia. Appello che qualche giorno prima è stato condiviso dal Boss Bruce Springsteen tramite un tweet “perché tutti meritano condizioni di vita sicure e umane”.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Gli artisti uniti per l’Ucraina approfondimento Leonardo DiCaprio dona 10 milioni di dollari all’esercito dell'Ucraina The Boss e la presentatrice americana non sono certamente gli unici artisti ad aver dichiarato il loro aperto supporto alla popolazione ucraina. Chris Rock, Billie Eilish, Madonna, Hugh Jackman ed Elton John sono tra i tanti nomi di spicco che in precedenza avevano annunciato la partecipazione alla campagna social Stand Up for Ukraine, pronti a partecipare al raduno finale del 9 aprile. Ancora prima, la star di Tomb Raider Angelina Jolie aveva parlato delle sofferenze del popolo ucraino e mostrato il suo supporto su Instagram: “Senza la fine della guerra, i bambini pagheranno il prezzo più alto: traumi, infanzie perdute e vite distrutte” aveva scritto. Sono però Ashton Kutcher e Mila Kunis a lanciare una delle iniziative più significative, donando 3 milioni di dollari e raccogliendone oltre 30. Allo stesso modo hanno agito Blake Lively e Ryan Reynolds, altra coppia di Hollywood che si è impegnata a versare 1 milione di dollari per sostenere la popolazione in fuga dalla guerra. Per non parlare di Leonardo DiCaprio, che ha donato oltre 10 milioni di dollari a supporto delle forze armate ucraine.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Stand Up for Ukraine, la raccolta fondi e l’evento del 9 aprile Stand Up for Ukraine è una campagna social lanciata dal presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e dal primo ministro canadese Justin Trudeau, in collaborazione con l’organizzazione Global Citizen. Con l’obiettivo di mobilitare governi, artisti, aziende e privati per sostenere e supportare la popolazione Ucraina e i rifugiati interni ed esterni al Paese, la campagna prevede un social rally di supporto che avrà inizio l’8 aprile in vista dell’evento di promessa di sabato 9 aprile. L’evento si terrà a Varsavia e vedrà la partecipazione della presidente Von der Leyen, del primo ministro canadese Trudeau e di Andrzej Duda, presidente della Polonia. Durante il rally social, artisti, cantanti e personaggi pubblici potranno condividere il loro supporto alla causa, attraverso un personale contributo, un messaggio o una performance condivisa sui canali social.