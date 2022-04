Madonna irriconoscibile su Tiktok: un filtro o un lifting? La foto

Nel video si vede Madonna dondolarsi sulle note del suo storico successo, Frozen , una maglietta velata che lascia intravedere il seno prorompente. Catenine d'argento al collo e capelli biondi acconciati con alcune trecce. Madonna gioca con i suoi fan, si avvicina per mandare un bacio e tanto basta ai seguaci dell'artista per chiedersi: cosa è successo al suo volto? Difficile dire con certezza se si tratti di un filtro del social network o se la popstar abbia cambiato i propri connotati con iniezioni e chirurgia. Zigomi e labbra appaiono decisamente gonfi, gli occhi allungati e il naso più affusolato. Tanti i commenti apparsi sotto il video di fan sorpresi dall'aspetto della cantante. “Ma che ti è successo?”, ha chiesto qualcuno. Non è certo la prima volta che Madonna si mostra modificata dall'eccesso di filtri e di ritocchini grafici. Su Instagram il suo viso appare spesso levigato, troppo perfetto. Tempo fa la 63enne aveva commentato le critiche rivolte al suo aspetto fisico e all'eccesso di chirurgia. “Non cerco disperatamente l’approvazione di nessuno”, aveva dichiarato spiegando di sentirsi autorizzata a fare ciò che desidera con il proprio corpo.

Madonna, nuovo tatuaggio

Intanto, sempre sui social, Madonna ha documentato la realizzazione di un nuovo tatuaggio, la scritta “Maman" (mamma in francese) sul polso. Un modo per ricordare la madre morta quando Madonna Louise Veronica Ciccone aveva solo 5 anni. "Lo faccio per mia madre – spiega l'artista nel video - Sanguino per mia madre", mostrando il sangue durante l'incisione delle prime lettere del tatuaggio. Infine la domanda: "Dopotutto cosa fa una madre quando mette al mondo un figlio? Sanguina".