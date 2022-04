Carbonara Day, 8 italiani su 10 la mangerebbero con Verdone. VIDEO

L'attore e regista romano ha svelato un retroscena inedito sulla sua vita privata e sul suo amore per la carbonara alla vigilia della giornata dedicata alla famosa ricetta Condividi

In occasione del Carbonara Day, che ricorre ogni 6 aprile, Carlo Verdone ha commentato in un video i risultati della ricerca condotta dall'Istituto Piepoli per l'Unione Italiana Food che lo ha eletto compagno ideale degli italiani per mangiare una carbonara superando anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Questo risultato mi ha reso veramente felice – ha commentato l'attore e regista romano - amo la pasta, è il mio piatto preferito, semplice, creativo. È un vero antidepressivo, è condivisione, aggregazione e buonumore". E ancora il regista romano: "Quando a Londra, negli anni 70, mi mollò la mia fidanzata inglese, ero a pezzi e tornando a Roma in treno, a Termini trovai i miei veri amici che mi portarono a mangiare la carbonara. Se organizzate, io vengo di corsa, mangio in silenzio e poi vi faccio ridere. Buon Carbonara Day a tutti".

Dalla ricerca commissionata dai pastai di Unione Italiana Food all'Istituto Piepoli si evince che la carbonara è il piatto più social e anche quello che condividiamo con più piacere con i nostri cari. Per nove italiani su dieci (95%) la Carbonara si mangia sempre in compagnia, soprattutto in famiglia. Secondo l'indagine, condotta su un campione di 500 persone rappresentative della popolazione maggiorenne, per 8 italiani su 10 la Carbonara è una questione di cuore: il 62% la condivide con la famiglia, il 20% con il partner. Solo il 13%, con punte tra i maschi under 35, la degusta con gli amici.



Per 2 italiani su 3 (67%) la Carbonara più buona è quella preparata tra le mura domestiche. Con un po' di presunzione, sostengono che la migliore è quella fatta da sé (35%), perché ognuno ha il suo segreto per farla al meglio, dalla preparazione della crema di uovo, formaggio e pepe, dal taglio del guanciale, o dal tipo di pasta scelta… Ma per il 32% è una ricetta social anche nella sua preparazione, con ognuno dei commensali si sposta in cucina a dare il suo contributo al piatto. Mentre per 1 italiano su 3 la perfetta carbonara condivisa è fuori casa, magari d'autore: in una trattoria tipica alla ricerca della tradizione oppure in un ristorante gastronomico dove la Carbonara è diventata simbolo di innovazione, scatenando la fantasia e la tecnica di tanti cuochi che l'hanno reinterpretata, valorizzandola, come raccontato dalle 33 variazioni sul tema presentate nel libro "La Carbonara Perfetta" della giornalista e foodwriter Eleonora Cozzella.