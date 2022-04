"Milva - icona di stile", l'omaggio all'artista e l'asta di beneficenza

le parole di Martina Corgnati

approfondimento

"Mettiamo all'asta questi abiti per trovare le risorse che servono a costruire un centro intitolato a mia madre - spiega Martina Corgnati -, destinato a persone con deficit neurologici e cognitivi, dove il rapporto con l'arte, con il cinema e la pittura, possa indurre un sollievo, un miglioramento della qualità della vita". E' di questo che si occupa la professoressa Gabriella Bottini (che per oltre 15 anni ha avuto in cura Milva), con la sua associazione, Qualia, presente all'ospedale Niguarda. "Le malattie degenerative sono in aumento, colpiscono il 20-25% degli ultra ottantenni" ricorda. Dunque, reperire fondi per la ricerca scientifica, nell'ambito delle neuroscienze cognitive, che si occupano di patologie con grande impatto sociale come l'Alzheimer e le demenze in generale, sta "diventando una vera emergenza italiana". Nello stesso ospedale, si trova l'altra associazione coinvolta nel progetto: MediCinema, fondata dalla professoressa Fulvia Salvi nel 2013, che utilizza la settima arte, il cinema, come terapia e percorso riabilitativo. Insieme, Qualia e Medicinema intendono creare una serie di luoghi di cura, non solo in Lombardia, per gli ammalati e i cargiver, per una "umanizzazione della cura".