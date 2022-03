Per aiutare i ragazzi a comprendere meglio lo scenario storico che ha portato all'attuale conflitto, DeAKids , (canale 601, in esclusiva su Sky) ha realizzato una puntata speciale del format “ Le Cose Che…Storia – I fatti degli ultimi 20 anni che nessuno ha il coraggio di raccontarti” , dedicata al conflitto Russia-Ucraina “Le Cose Che...storia. Speciale Ucraina », in onda giovedì 31 marzo alle ore 19.50.

Dal 24 febbraio scorso i media di tutto il mondo hanno portato nelle nostre case la notizia che la Russia ha invaso l’Ucraina (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), dando origine ad una guerra alle porte dell’Europa ma “come si è arrivati a questo punto?” “Perché la guerra?” “Per quale motivo la Russia ha deciso di attaccare un paese dove ci sono tantissime persone russe?!” Queste e molte altre sono le domande che i ragazzi si pongono in questi giorni e a cui spesso non riescono a dare una risposta.

Per aiutare i ragazzi a comprendere meglio lo scenario storico che ha portato all'attuale conflitto, DeAKids, (canale 601, in esclusiva su Sky) da sempre attento a stare al fianco dei ragazzi in momenti difficili come questo per aiutarli a decodificare le informazioni che arrivano dai media e supportarli nella comprensione della situazione, ha deciso di realizzare una puntata speciale del format “Le Cose Che…Storia – I fatti degli ultimi 20 anni che nessuno ha il coraggio di raccontarti”, dedicata al conflitto Russia-Ucraina “Le Cose Che...storia. Speciale Ucraina», in onda giovedì 31 marzo alle ore 19.50.