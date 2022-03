Reggio Emilia accoglie la compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev

Al Teatro Municipale Valli mercoledì 30 marzo ore 20 Alice in Wonderland con i giovanissimi acrobati/danzatori di Kiev. Grazie a una rete di solidarietà tra teatri, gli artisti potranno restare in salvo in Italia e proseguire la loro tournée, iniziata proprio allo scoppio della guerra

approfondimento

Oscar 2022, Paolo Sorrentino e Luisa Ranieri a sostegno dell'Ucraina

“In queste ore abbiamo partecipato e sostenuto importanti azioni simboliche contro la guerra, ribadendo che il mondo del teatro italiano non è indifferente alla tragedia che si sta consumando - commentano Luca Vecchi, Sindaco e Presidente della Fondazione I Teatri e Paolo Cantù, direttore – ma abbiamo voluto anche pensare ad azioni concrete. In particolare nei confronti di artisti che si trovano in un momento difficilissimo, sorpresi dalla guerra mentre erano in tournée in Europa, con un futuro professionale incerto e con i propri cari ancora sotto le bombe. Il nostro è quindi un piccolo gesto di solidarietà grazie alla rete che sta unendo tutti i teatri a livello nazionale. Accogliendo nel nostro Teatro Municipale Valli uno spettacolo di una giovane compagnia ucraina, prolungheremo la loro permanenza in Italia, al sicuro e in attesa di sviluppi, che tutti speriamo positivi. Perché teatro, arte e cultura continuino ad essere ponti di pace e strumenti di dialogo e unione tra popoli”.