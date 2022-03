Pornazzi, la nuova serie podcast di Melissa Panarello

Cos’è realmente il porno? Com’è nato? Qual è la ragione del suo successo planetario? Quali sono i suoi divi? Come stanno cambiando i gusti e le tendenze del pubblico? Troverete le risposte a queste e a tante altre domande nella nuova serie podcast di Storielibere.fm, Pornazzi. A raccontare questa storia a luci rosse sarà Melissa Panarello, la miglior voce possibile per svelare i segreti, la storia e le vicissitudini di un intramontabile genere di... intrattenimento.

Scoprirete com’è cambiato il porno e come ha influenzato le nostre vite, non solo sessuali, e dunque come ha inciso sui rapporti fra persone e amanti. Il porno è sempre stato un genere pioneristico e sovversivo, che ha cambiato i costumi e influenzato la società, anche e soprattutto nel campo della tecnologia: per primo infatti ha sperimentato nuovi linguaggi e nuovi formati, prima con le VHS, poi con i DVD, infine con lo streaming per finire, a oggi, con la realtà virtuale. Il porno ha insegnato qualcosa a tutti, suggerendo nuove posizioni a donne e uomini e soprattuto cambiando quelle dei mercati e del business dell’intrattenimento.



Nel podcast si parlerà del porno in tutte le sue forme, a partire dagli antichi per arrivare ai film cult, dal capolavoro “Misty Beethoven” fino al recente e goliardico “Mamma e figlia zozza famiglia” e ancora di pornodivi e dei loro corpi, e soprattutto delle loro vite... spesso disperate e molto più romantiche di quel che si crede.