John Travolta ha preso la licenza per guidare i 737

Non si ferma mai John Travolta, uno dei volti più celebri di Hollywood. Il popolare attore statunitense che lo scorso febbraio ha compiuto sessantotto anni, ha conseguito un nuovo traguardo personale. La star, da sempre appassionata di aviazione, ha ottenuto la licenza per pilotare i Boeing 737, una certificazione che si aggiunge alle precedenti che gli consentivano di volare al comando di jet 747 e 707. Travolta ha girato la breve clip in piedi davanti a un aereo. Ora il popolare attore, già pilota di velivoli fin da quando era giovane, potrà prendere il comando in cabina non solo di voli privati ma anche di linee commerciali.



Il video su Instagram approfondimento Super Bowl, John Travolta balla Grease con sua figlia Ella in uno spot Quindici secondi bastano per John Travolta per esprimere la sua gioia per un obiettivo personale che certamente inseguiva da tempo. Con la nuova licenza di guida aerea, l'apprezzato volto di Hollywood potrà dedicarsi ancora di più alla guida dei suoi amati aerei, passione che caratterizza tutta la sua vita, almeno quanto quella per la recitazione. I fan di John Travolta certamente sapranno che la sua vita, costellata di numerosi successi cinematografici e televisivi, è sempre stata accompagnata dall'amore per il volo: l'attore, che ha debuttato a teatro a poco più di venti anni, nello stesso periodo ha conseguito il suo primo brevetto di pilota. Il formidabile successo giunto a partire dalla seconda metà degli anni Settanta non ha poi impedito al protagonista de La febbre del sabato sera (1977) di proseguire la sua attività aerea conseguendo ulteriori certificazioni per guidare aerei sempre più grandi e potenti. Nel video condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale che conta quasi quattro milioni di follower, Travolta annuncia in prima persona il suo nuovo successo, l'ottenimento della licenza per pilotare i jet 737, aerei che comprendono anche quelli di linea da oltre cento passeggeri, ciò significa che l'attore ha ora la possibilità di prendere il comando di una cabina di pilotaggio di un volo commerciale, oltre a quelle dei voli privati.

John Travolta, pilota da lungo tempo approfondimento Face/Off 2, John Travolta e Nicolas Cage potrebbero tornare Travolta ha una lunga carriera di pilota esperto oltre a possedere diversi velivoli che ha guidato negli anni regolarmente per i suoi spostamenti privati. Nel 2018 la defunta moglie dell'attore Kelly Preston ha confermato l'abitudine del marito a guidare aerei per buona parte della sua vita anche per viaggi transcontinentali. Preston sottolineò l'abilità di Travolta a guidare in qualsiasi tipo di condizione, una caratteristica sicuramente importante per il conseguimento della nuova licenza conferita dall'Alliance Aviation, il centro indipendente per l'addestramento dei piloti più grande degli Stati Uniti e dell'America Latina