Ilary Blasi su Francesco Totti a Verissimo: noi in crisi? Fake news

Dopo settimane di dibattito e commenti tra media di settore e social network, Ilary Blasi interviene in prima persona sul tema della presunta crisi matrimoniale con Francesco Totti . La conduttrice e showgirl ha parlato apertamente dell'argomento con Silvia Toffanin all'interno di Verissimo dove è stata ospitata per un'intervista. Ilary Blasi ha smentito le voci sulla fine del suo matrimonio con la star giallorossa bollandole come fake news .

Ilary Blasi: “Dobbiamo dare conto solo ai nostri figli”

Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi: “Fake news”

Le dichiarazioni dei due interessati, a mezzo stampa, via social e in tv, non sono bastate a placare la discussione sulla crisi coniugale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, come dimostra il contenuto dell'ultima intervista rilasciata dalla Blasi a Silvia Toffanin, amica e padrona di casa del salotto di Verissimo. La Blasi, che è uno dei volti del palinsesto della rete commerciale di questa stagione, nel corso della chiacchierata, è tornata sul tema della crisi che secondo i media avrebbe messo fine alla sua pluridecennale relazione con Francesco Totti.

La presentatrice romana non ha usato mezze misure per commentare il modo in cui i media, per settimane, si sono accaniti sulla sua famiglia. “Sulla fine del mio matrimonio si è detto tanto anche troppo, c’è stato un accanimento mediatico sulla situazione. Noi dobbiamo dare conto solo ai nostri figli, che ci hanno chiesto cosa stesse succedendo”.

Con queste parole Ilary Blasi ha sottolineato il vero nodo della vicenda che l'ha vista protagonista del chiacchiericcio delle ultime settimane che ha colpito i due coniugi soprattutto in relazione ai loro tre figli, Chanel, Cristian ed Isabel, che hanno chiesto spiegazioni su quello che stava accadendo. La Blasi ha sottolineato di avere le spalle forti, dal momento che non è la prima volta che un'ondata di pettegolezzi si abbatte sulla sua famiglia, ma il fatto che i giornali abbiano dato la crisi come una notizia certa ha cambiato i termini della questione. “Quando si dà un nome e un cognome, l’accanimento mediatico però è durato solo tre giorni e la cosa si è affievolita. Hanno dato due persone vicine a me, Luca Marinelli che io non conosco. A lui una certa Noemi, che non conosco, che ha conosciuto a un centro sportivo”



Sulla famiglia c'è stato accanimento mediatico

Ilary Blasi ha ripercorso con la Toffanin quanto è emerso, giorno dopo giorno, sulla stampa tornando sulle varie rivelazioni che avrebbero giustificato la fine dell'amore con lo storico capitano della Roma: un presunto flirt, per lei, e una relazione extraconiugale per lui.

La Blasi è stata categorica nel commentare quanto riportato dai media affermando che la notorietà, sua e di Totti, ha giustificato un tale accanimento: “Non so se un’altra coppia avrebbe avuto la stessa risonanza mediatica”.

La presentatrice ha poi aggiunto che, dietro alla rivelazione dei nomi e cognomi di presunti terzi incomodi nel suo matrimonio, ci fosse un disegno mirato ad avvalorare le voci diffuse. Alla questione familiare, l'aggiunta di altri pettegolezzi legati a questioni patrimoniali, in cui sarebbero coinvolti membri della famiglia di origine della Blasi, hanno poi contribuito ad avvelenare il clima generale.

Ilary Blasi aveva già commentato brevemente la questione in tv interrogata da Alfonso Signorini durante una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip. La conduttrice era apparsa nel programma per anticipare l'arrivo della nuova edizione de L'isola dei Famosi che condurrà a partire dal 21 marzo.