Venerdì 11 marzo, a partire dalle ore 20 (ingresso 5 euro con consumazione),il Museo CAM di Casoria, in provincia di Napoli, lancia l'iniziativa per la pace in Ucraina Make Art Not War con il sostegno di Enti, artisti e musicisti uniti nel chiedere la fine dei bombardamenti. Sono previste performance musicali e visive a sostegno di una mostra con circa 70 artisti che in queste ore stanno inviando le immagini delle loro opere. Il ricavato della vendita delle opere in mostra sarà donato alla Comunità Ucraina di Napoli per l’acquisto di beni di prima necessità.