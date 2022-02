Doc 2, Silvia Mazzieri è incinta

Silvia Mazzieri annuncia la gravidanza

“Il mio regalo più grande” ha scritto l'attrice su Instagram, mostrando per la prima volta il pancione nel giorno del suo 29esimo compleanno. Tra i tanti like al post anche quello di Luca Argentero, con cui l'attrice condivide il set di Doc-Nelle tue mani, serie nella quale interpreta la specializzanda in medicina Alba Patrizi. Insieme all'attrice, nella foto, il compagno Yari Gugliucci, anche lui attore, di 19 anni più grande. Originario di Salerno, Gugliucci ha alle spalle una lunga carriera con tante e importanti partecipazioni cinematografiche e televisive. In particolare, negli ultimi anni ha fatto parte dei cast di molte serie come Furore, La vita promessa, I bastardi di Pizzofalcone e Luce dei tuoi occhi. Al cinema, invece, è stato diretto da Lina Wertmüller in Ferdinando e Carolina, da Federico Zampaglione in Nero bifamiliare e da Alessandro Siani nel cortometraggio Mister Felicità.