Vasco Rossi, gli auguri speciali dal Policlinico di Bari. Il post

Per il rocker di Zocca (qui le sue canzoni indimenticabili), che compie 70 anni il 7 febbraio, sono giunti numerosissimi post, foto e commenti di auguri, tra questi uno in particolare: quello pubblicato sul profilo Instagram del Policlinico di Bari. Poche parole per “vivere e sorridere dei guai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio”. @vascorossi, che con le parole ci lavora, sa benissimo che a volte basta anche una semplice frase. Per tirare su, per dare forza, per consolare. Ed è quello che ha fatto con Antonella, giovane neomamma e fan sfegatata del Komandante. A lei e al piccolo Niccolò, nato a sole 26 settimane, e ricoverato in terapia intensiva neonatale al Policlinico di Bari, Vasco ha inviato un messaggio vocale di auguri, di incoraggiamento e di “kom-plimenti”. Una medicina unica, fatta di parole ed emozioni, per affrontare quei giorni difficili.



A farle arrivare questa specialissima cura sono stati i medici del reparto di Neonatologia, guidato dal professor Nicola Laforgia, che, sapendo della passione autentica di Antonella, hanno contattato il rocker emiliano. E lui non si è tirato indietro perché “vivere è come un comandamento, senza perdersi d'animo mai”.

Un vero mito lo si è non solo sul palco, ma anche nella vita di tutti giorni. Auguri Komandante!



Grazie ad Antonella e tutto il reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale per averci fatto arrivare questa storia nel giorno del 70esimo compleanno di Vasco e un abbraccio a Niccolò che oggi ha 11 mesi e sta bene.