Paris Hilton in TV con due scarpe differenti. VIDEO

Grande stupore per quello che alcuni (forse ingenui…) credono sia stato un errore ma che potrebbe essere (molto probabilmente) una scelta consapevole. Una persona attenta al proprio aspetto e ai look come la celebre ereditiera difficilmente potrebbe calzare due scarpe diverse in maniera accidentale... Ma le vie dello showbiz sono infinite. Vi raccontiamo di Paris Hilton che si è presentata al Tonight Show di Jimmy Fellon con due scarpe con il tacco spaiate

Paris Hilton si è presentata con due scarpe diverse al "Tonight Show" di Jimmy Fallon, lasciando tutti di stucco. Ha lasciato basiti gli utenti social (che per primi si sono accorti della cosa) e poi tutti quanti, da quando lo stello Fallon l'ha notata in maniera plateale (via Instagram).



Durante la puntata, invece, il particolare non è emerso. Solo dopo qualche giorno è stato lo stesso presentatore a notarlo, spiattellandolo in un video con zoomata sulle scarpe annessa.

Lunedì 24 gennaio la famosa ereditiera è stata ospite del programma per parlare del suo matrimonio, del suo spettacolo Paris in Love (che pare sia legato al suo matrimonio) e di NFT.

Poche ore dopo, mercoledì 26 gennaio, Jimmy Fallon ha postato un video su IG in cui offre un bello zoom sul dettaglio sconcertante.

Alcuni pensano si sia trattato di una svista, benché per una così attenta al proprio aspetto, alla moda, all’eleganza e al look risulti poco probabile parlare di accidentalità in questo caso…

Paris Hilton si è presentata con un meraviglioso vestito verde lime e con due scarpe diverse, entrambe con il tacco. Anche le calzature meritano un plauso, anzi due plausi.

Ma non plausibile è che lei non l’abbia fatto apposta…