Not My Name Challenge, da Jessica Chastain a Jennifer Garner, le dive

Si chiama Not My Name ed è la challenge in cui si stanno sfidando tanti utenti di TikTok, tra cui moltissimi Vip. Questa sfida infatti ha dato il via a un sottogenere, quello che ci stanno proponendo tanti mostri sacri di Hollywood: da Halle Berry a Reese Witherspoon fino a Drew Barrymore, tantissime attrici si stanno unendo alla challenge, postando video autoreferenziali. Tutto è incominciato la scorsa settimana, quando a dare il la al coro stellare è stata Alicia Silverstone. L'attrice del cult movie Ragazze a Beverly Hills è stata la prima a proporre la sua personale miscellanea di personaggi interpretati sul grande schermo. Ogni video della challenge Not My Name riprende titolo e musica dell'omonima canzone dei The Ting Tings. A fare da colonna sonora a ciascun “corto” targato Hollywood è la hit del 2008 dal ritmo sincopato, tutta da ballare. Potete guardare tutti i video delle star in fondo a questo articolo.

Il senso della challenge



Il senso è quello di incominciare il video con la frase “My name is X (tipo Alicia nel caso della Silverstone) but they call me…” e da lì parte la carrellata di ruoli cinematografici e televisivi. Nel caso di Silverstone, la vediamo nei panni fashionissimi di Cher di Ragazze a Beverly Hills, in quelli della rebel girl del video Crazy degli Aerosmith, nella tutina da Batgirl e via dicendo.



Ciascuna delle attrici (per adesso questo trend è stato colto al balzo più dalle signore) si fa una specie di videocurriculum insomma. Un portfolio per chi in realtà non ne avrebbe proprio bisogno, dato che stiamo parlando di attrici famosissime di cui ben si conoscono i trascorsi.



Halle Berry, Reese Witherspoon e Drew Barrymore, Jessica Chastain, Jennifer Garner e anche la star che dà la voce a Elsa di Frozen, ossia la mitica Idina Menzel, stanno facendo il giro del web a suon di Not My Name.



È doverosa una menzione d’onore al video di Idina Menzel, il più divertente di tutti perché fa autoironia su uno dei momenti più tristemente celebri della carriera di questa attrice e cantante. Parliamo di quando John Travolta nel 2014, in qualità di presentatore degli Academy Awards, la presentò prima della sua performance canora sulle note del brano di Frozen Let it Go annunciandola con il nome di… Adele Dazeem!



Quando si vede Travolta pronunciare il nome sbagliato nella sua clip della challenge, Menzel ha aggiunto la didascalia “??????”. Della serie: Not My Name davvero!



In ogni caso, non ci sono stati rancori da parte di Menzel, che è salita sul palco degli Academy Awards dell'anno dopo, nel 2015, insieme a Travolta – che finalmente ha capito bene il suo nome. Hanno presentato insieme l'Oscar per la migliore canzone originale. Ma prima Idina si è tolta una soddisfazione, presentando Travolta come "Glom Gazingo" prima di aprire la busta.