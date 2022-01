Mariano Di Vaio papà per la quarta volta: nata la figlia Mia Annabelle

Si chiama Mia Annabelle la quarta figlia di Mariano di Vaio e della moglie Eleonora Brunacci, in quella che ormai sembra essere a tutti gli effetti una tradizione di famiglia, con doppio nome per ogni nuovo arrivato. È basta una foto in cui la piccola stringe per la prima volta le mani di mamma e papà per scatenare una vera e propria pioggia di like e commenti sui social. Grande gioia e congratulazioni da parte del mondo dello spettacolo, della moda e degli influencer, che si unisce a quella dei due genitori che hanno così accolto in famiglia la prima femminuccia . Ecco quello che scrivono Mariano di Vaio ed Eleonora Brunacci in un post su Instagram: “’Il Signore ha fatto grandi cose per noi, e noi siamo pieni di gioia’ salmo: 126. Benvenuta a Mia Annabelle Di Vaio. È stato un giorno difficile, probabilmente il più difficile dei quattro, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e la principessa!!! Grazie per i vostri messaggi famiglia, vi amiamo tanto, Ele è ok ora!!! Le farà piacere leggere i vostri messaggi quando si sveglierà!!”.

La nascita di Mia Annabelle

approfondimento

Nascite 2022, i VIP che diventeranno mamme e papà quest’anno. FOTO

È solo di alcuni giorni fa il carosello di fotografie condivise sui social da Eleonora Brunacci – rigorosamente in rosa – in cui la modella e influencer italiana si mostrava al fianco dei figli, del marito Mariano, di famiglia e amici per festeggiare il Baby Shower dedicato alla piccola in arrivo. Una “princess”, come amavano definirla i genitori che, come successo per i tre fratelli Nathal Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah, hanno mantenuto il totale riserbo sul nome fino al momento della sua nascita. Mia Annabelle è venuta alla luce martedì 25 gennaio. Notizia anticipata dal neo papà che pochi istanti prima di condividere la foto ufficiale sui social, si era mostrato ai followers in una Instagram Story in ospedale, con camice e cuffietta d’ordinanza. Mia Annabelle, come i fratelli, ha già un account Instagram ufficiale che presto ci si immagina prenderà vita con tanti suoi scatti.

L’annuncio della gravidanza su Instagram

La coppia di influencer italiani aveva annunciato l’arrivo della piccola Mia Annabelle la scorsa estate, quando Eleonora Brunacci aveva condiviso dapprima un post su Instagram a mostrare il pancino in crescita. Poi, ad agosto, un breve video in cui compaiono anche i figli Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah alla scoperta – a bordo piscina – dell’arrivo di una sorellina. "Oggi,“immersi in questa cornice da sogno, nella nostra isola adorata, che ci ha uniti fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, vi diciamo che, arriverà…” scriveva la coppia, mentre attorno a loro cadeva una cascata di palloncini e coriandoli rosa.