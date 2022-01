L'esercito americano ha usato Lana Del Rey per reclutare soldatesse

Una citazione sul coraggio e il fallimento è stata attribuita alla cantautrice in un post pubblicato sull'account ufficiale di Twitter di U.S. Army. Tuttavia non ci sono prove che attestino che l'abbia davvero pronunciata la popstar... L'attribuzione alla famosa artista sarebbe finalizzata ad aumentare il reclutamento tra le donne. A chiedere un commento sia alla cantante sia all'esercito è stato Rolling Stone USA. Per ora ha risposto solo l'esercito

L'esercito degli Stati Uniti d'America ha pubblicato sul proprio account ufficiale di Twitter una citazione che ha attribuito a Lana Del Rey, ossia la seguente.



“Being brave means knowing that when you fail, you don’t fail forever”, che tradotto significa: "Essere coraggiosi significa sapere che quando fallisci, non fallisci per sempre”.

La frase porta la firma dello pseudonimo di Elizabeth Woolridge Grant , la cantautrice, poetessa e modella statunitense meglio conosciuta con il nome d'arte di Lana Del Rey.

Tuttavia non ci sono prove che attestino che quelle siano davvero parole da lei proferite (o anche scritte andrebbe bene, anzi: ci sarebbero più prove, dato che verba volant, scripta manent).



Ma se quella frase non fosse riconducibile alla star, la domanda sorgerebbe spontanea: possibile che l’U.S. Army abbia attribuito in maniera falsa una citazione a una celebrità?

Secondo alcuni, potrebbe essere una mossa strategica finalizzata ad aumentare il reclutamento di donne all'interno dell'esercito statunitense. Cosa che peraltro potrebbe spiegare la foto di una soldatessa durante l'addestramento militare a cui la citazione fa da corredo su Twitter.

Ma comunque sia, ripetiamo: possibile che l’U.S. Army abbia attribuito in maniera falsa una frase a una celebrità?

Se l'è chiesto l'edizione a stelle e strisce di Rolling Stone, tra gli altri.



“L’esercito degli Stati Uniti sembra aver rubato una citazione direttamente dagli annali dei post di ispirazione su Pinterest e, per qualche motivo, l'ha attribuita a Lana Del Rey come parte di quello che apparentemente è uno sforzo per aumentare il reclutamento tra le donne”, scrive il famoso magazine musicale americano.

Aggiungendo un: “Siamo ancora tutti completamente confusi”.



Il racconto di come il tweet incriminato sia nato in rete ce lo fornisce direttamente la “Bibbia del Rock”, nella sua edizione oltreoceano.