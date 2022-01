Morto lo stilista Thierry Mugler, aveva 73 anni

Il designer di moda è deceduto "per cause naturali". Lo ha fatto sapere su Facebook il suo agente Jean-Baptiste Rougeot. Nel corso della carriera è stato l'autore, fra l'altro, dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone

Lo stilista francese Thierry Mugler, autore, fra l'altro, dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone, è morto all'età di 73 anni per "cause naturali". A darne l'annuncio è stato il suo agente Jean-Baptiste Rougeot su Facebook . "Siamo devastati nell'annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022", si legge in un post sull'account ufficiale dello stilista.

Chi era Thierry Mugler

Lo stilista aveva lanciato il suo marchio nel 1973 e il suo stile era noto per le spalle larghe e la vita sottile. L'uso di un tessuto futuristico simile alla plastica nei suoi abiti scolpiti è diventato un suo marchio di fabbrica. Ha definito l’haute couture per diversi decenni, vestendo star del calibro di Diana Ross e Beyonce in occasione di gala, sui red carpet e sulle passerelle di tutto il mondo. I suoi modelli non temevano di essere stravaganti, a volte somigliavano ad abiti robotici con forme coniche sporgenti. Mugler aveva anche una famosa linea di profumi, che ha avviato negli anni ‘90. Oltre ai vestiti, Mugler è stato anche un regista e un fotografo, ed è stato un ballerino, acrobata e un accanito bodybuilder, sottolineando che ha sempre voluto esplorare il corpo umano come arte. "Mi sono sempre sentito un regista e i vestiti che ho fatto erano una direzione del quotidiano", ha detto Mugler a Interview Magazine. Al momento non sono ancora stati resi noti dettagli suolfunerale dello stilista.