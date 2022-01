"L'attimo fuggente" per la prima volta in scena a Milano, al TAM

Venerdì 14 e sabato 15 gennaio, al Teatro Arcimboldi di Milano, Ettore Bassi sale sulla cattedra de "L'attimo fuggente", in cui interpreta il celebre Prof.Keating. Con la maestrale regia di Marco Iacomelli, la trasposizione teatrale del film cult interpretato da un indimenticabile Robin Williams è uno degli appuntamenti teatrali da non perdere per nessun motivo

"Un grande onore, una forte responsabilità: è quello che provo nell'interpretare il Prof.Keating ne "L'attimo fuggente", consapevole del fatto che il ruolo portato al cinema da Robin Williams resta indimenticabile": Ettore Bassi, ospite a Wow, racconta con queste parole l'esperienza teatrale che lo porterà, dopo due serate al Teatro Arcimboldi di Milano venerdì 14 e sabato 15 gennaio, in tour in tutta Italia. "Cercherò di onorare sul palco quel messaggio e quell'interpretazione" - aggiunge. "Il racconto porta a delle evoluzioni così emozionanti e forti tanto che, una volta che ci sei dentro, ti lasci trasportare" dice Bassi.

Uno spettacolo eterno, che insegna a cogliere l'attimo

"L'attimo fuggente" trasmette l'amore per la poesia, ma anche la necessità di cogliere l'attimo: "Uno spettacolo eterno, universale, che oggi è ancora più urgente. Ora c'è un forte bisogno di rappresentare la propria identità e unicità, qualcosa di assolutamente necessario. E come farlo? Scoprendo quanto più di bello c'è nel mondo, come la poesia, il romanticismo. Tutti valori che vanno nutriti" dice Bassi. "Sul palco, con i miei compagni di viaggio, cerchiamo di trasmettere al pubblico tutto questo. Ho la fortuna di condividere questo spettacolo con attori eccezionali come Mimmo Chianese e Marco Massari e tanti bravissimi giovani attori che interpretano gli studenti del prof.Keating. Senza dimenticare, ovviamente, la regia di Marco Iacomelli. Uno spettacolo da non perdere".