Amanda Lear pubblica una foto su Instagram dopo l'operazione al cuore

La cantante, attrice, showgirl ed ex modella francese (naturalizzata italiana), 82 anni, si è sottoposta a un intervento chirurgico di tipo cardiaco presso una clinica di Zurigo. L'operazione pare sia andata per il meglio e subito la diva ha voluto rassicurare i propri follower, postando un suo scatto in cui sorride mentre si trova ancora nel letto ospedaliero. “Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”, si legge nella didascalia

Amanda Lear è stata operata al cuore e dopo l’operazione - che pare sia andata per il meglio - ha condiviso una sua foto su Instagram in cui la vediamo sorridere mentre giace ancora nel letto ospedaliero. Si tratta della clinica di Zurigo in cui si è sottoposta all'intervento chirurgico di tipo cardiaco dopo il quale ha voluto comunicare ai propri follower che fortunatamente sta bene, postando un suo scatto corredato dalla didascalia rassicurante che recita: “Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”. Il testo con cui ha accompagnato l'immagine è scritto in inglese. “Felice di averlo fatto! Un intervento chirurgico al cuore”, si legge sul suo profilo. L’artista francese (naturalizzata italiana), 82 anni, non è scesa nei dettagli: non si è soffermata né sulle sue attuali condizioni di salute né sui motivi che hanno reso necessario questo intervento. Tuttavia ci basta vedere il suo inconfondibile sorriso, la sua innata dolcezza e fidarci delle sue stesse parole per essere sicuri che stia bene. Potete vedere il post pubblicato da Amanda Lear sul proprio profilo di Instagram in fondo a questo articolo.

Amanda Lear, un mito in terra



Non basta un paragrafo per descrivere cosa è stata, cosa tuttora è e cosa per sempre sarà Amanda Lear. Non basterebbe un articolo intero e nemmeno un libro. Ci vorrebbe un’enciclopedia, almeno.



Musa di un artista del calibro di Salvador Dalì e lanciata nel mondo delle sette note da David Bowie, parliamo di una ex modella, cantante, attrice, scrittrice, pittrice e showgirl che è un vero e proprio mito dello spettacolo in generale. Spettacolo in ogni sua declinazione.

Amanda Lear è uno pseudonimo: al secolo, infatti, è Amanda Tapp, nata a Saigon, in Vietnam, il 18 novembre 1939.

Entrò nel mondo dello show business negli anni Sessanta e il suo aspetto androgino colpì, tra gli altri, il pittore surrealista Salvador Dalì. Di lui divenne musa, posando spesso per le sue opere. I due incominciarono una relazione amorosa.



Nel 1973 posò come modella fetish sulla copertina del disco dei Roxy Music dal titolo For Your Pleasure e incominciò una love story con Bowie proprio da lì. Da lì, non Dalì. Passateci la battuta.



Il suo allora compagno, il Duca Bianco, fu colui che la spronò a farsi largo sul palco, spingendola a entrare nel mondo della musica.

La sua ugola sui generis, caratterizzata da una voce bassa molto sensuale, le permise di raggiungere un enorme successo a livello internazionale come interprete di musica disco. Grazie ai singoli Tomorrow e Queen of Chinatown, tra gli altri, è diventata un mostro sacro anche delle sette note, con 18 album, oltre 50 singoli e circa 15 milioni di album e 25–30 milioni di singoli venduti nel mondo.



Di seguito trovate il post su Instagram con cui Amanda Lear ha annunciato al proprio folto e affezionatissimo seguito che l’operazione al cuore è andata bene.

Le auguriamo una pronta guarigione e speriamo di vederla al più presto calcare i palchi di programmi televisivi e non solo, per goderci tutto il suo infinito talento! Non meno grande della sua infinita simpatia.