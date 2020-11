Amanda Lear, i look più eccentrici della superdiva

12/15 ©Fotogramma

Dotata di una voce bassa e sensuale, e forte di un personaggio con un'aura di ambiguità e mistero, raggiunse un notevole successo come interprete di musica disco in tutta Europa, oltre che in Sudamerica, Giappone e altri Paesi di tutto il mondo, grazie a singoli come "Tomorrow" e "Queen of Chinatown"