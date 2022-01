Addio all'attore e scrittore Vitaliano Trevisan

"A nome dell'amministrazione comunale - dichiara Rucco - esprimo cordoglio per la prematura scomparsa di Vitaliano Trevisan, eclettico artista vicentino le cui doti di scrittore, attore e regista sono state in più occasioni riconosciute a livello nazionale e internazionale.



Spirito critico, spesso controcorrente, a Vicenza e alla vita culturale cittadina, Vitaliano Trevisan è rimasto a suo modo sempre legato, fino alla recentissima partecipazione al film 'La Rua. La magia di Vicenza', prodotto dal Comune".Trevisan pubblicò i suoi primi racconti - "Un mondo meraviglioso" nel 1997 e "Trio senza pianoforte/oscillazioni" nel 1998 - per l'editrice Theoria, ma divenne famoso con il romanzo "I quindicimila passi" (Einaudi, 2002). Nel 2003 fu autore del soggetto e della sceneggiatura, e poi protagonista, di "Primo amore" di Matteo Garrone. Tra gli altri suoi libri, per Einaudi, Un mondo meraviglioso, uno standard (2003), Shorts (2004, vincitore del Premio Chiara), Il ponte, un crollo (2007) e Grotteschi e Arabeschi (2009). Per il teatro, Trevisan ha curato nel 2004 l'adattamento di "Giulietta" di Federico Fellini e ha scritto, tra gli altri, Il lavoro rende liberi, messo in scena nel 2005 da Toni Servillo, e i monologhi Oscillazioni e Solo RH, pubblicati da Einaudi nel volume Due monologhi (2009). E' stato attore in Riparo, di Marco Simon Puccioni. Nel 2009 ha avuto un ruolo nella serie televisiva "R.I.S. Roma - Delitti imperfetti" di Fabio Tagliavia, e nel 2016 è co-protagonista di "Senza lasciare traccia" diretto da Gianclaudio Cappai. Si era da stabilito da una decina d'anni a Campodalbero (Vicenza), nell'alta Valle del Chiampo.