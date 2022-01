Nancy Brilli ha il Covid, le stories dell'attrice su Instagram

Nancy Brilli ha contratto il Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LE MAPPE ), e non in forma particolarmente lieve. A dirlo è stata la stessa attrice con una serie di Stories sul suo profilo Instagram. "Mi sento una schifezza, mi è presa brutta, brutta con una stanchezza mortale, una tosse d'oltretomba...", ha raccontato Nancy Brilli mostrando i dettagli delle sue condizioni di salute.

Saturimetro a 89

Tra le immagini condivise dall’attrice, un saturimetro che segna un dato di saturazione dell’ossigeno all’89%, ben al di sotto di quella che è considerata la soglia d’attenzione (i valori normali per una persona sana sono tra il 98 e il 100%). E ancora altre foto in cui Brilli mostra di essersi recata in ospedale, al pronto soccorso del Sant’Eugenio di Roma, dove è stata sottoposta a vari tentativi di prelievi arteriosi che le hanno provocato qualche livido e a una tac polmonare.