Jimmy Fallon risulta positivo al Covid, il post su Instagram

Di ore in ore si allunga l'elenco dei nomi noti risultati positivi al virus, oggi è il turno di Jimmy Fallon, la star della televisione americana ha fatto sapere ai suoi fan di aver contratto l’infezione da Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti) attraverso i suoi profili social, questo il post pubblicato sulla sua pagina Instagram: "Hey guys, on the first day of our holiday break I tested positive for Covid. I was vaccinated and boostered which made me lucky enough to only have mild symptoms. Thank you to the doctors and nurses who work so hard around the clock to get everyone vaxxed. Thank you to NBC for taking the testing protocols so seriously and doing a great job - and also thanks for putting me in the “What ‘chu talkin’ about Willis?” isolation room when they told me the news."

