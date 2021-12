Gwyneth Paltrow, i regali hot per questo Natale: i consigli della diva

In un video pubblicato su Instagram la diva ha condiviso le sue idee regalo per queste feste, rivelando quali pacchetti farà aprire ai suoi amici Vip (mandandogli i sex toys che produce il suo marchio, Goop). Alla cantante Taylor Swift, reduce dalla fine di lunga storia d'amore con Jake Gyllenhaal, regalerà un vibratore. Adele invece riceverà un integratore alimentare che favorisce «desiderio, eccitazione e umore sessuale», per dare un’impennata alla sua relazione con il fidanzato Rich Paul

Gwyneth Paltrow continua a far parlare di sé in maniera ben diversa da come, fino a pochi anni fa, tutti parlavamo di lei.

L'attrice che un tempo era la tipica brava ragazza, la bionda acqua e sapone molto composta e bon ton, negli ultimi tempi sta diventando invece una rebel girl dall’alto, altissimo tasso di rock attitude.

La sua trasformazione da angelo biondo a diavoletta hot è incominciata da quando la diva ha inaugurato la sua start up, ossia Goop.

Ormai parliamo di un marchio ben avviato, leader (o quasi) di rimedi naturali e sex toys d’alto profilo.



In un video pubblicato su Instagram, Paltrow ha condiviso le sue idee regalo per queste feste, rivelando quali pacchetti farà aprire ai suoi amici Vip (a cui manderà i sex toys & Co. che produce il suo marchio, Goop).

Alla cantante Taylor Swift, reduce dalla fine di una lunga storia d'amore con Jake Gyllenhaal, regalerà un vibratore. Adele invece riceverà un integratore alimentare che favorisce «desiderio, eccitazione e umore sessuale», per dare un’impennata alla sua relazione con il fidanzato Rich Paul, dopo il divorzio da Simon Konecki.