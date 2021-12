Iva Zanicchi ha partecipato alla puntata di ieri sera, martedì 21 dicembre, de Le Iene in qualità di presentatrice speciale, come ultimamente accade in ogni appuntamento con lo show di Mediaset. Ha affiancato nella conduzione Nicola Savino e, come tutte le donne che nelle ultime puntate hanno accompagnato il conduttore, ha offerto un monologo toccante. “Ero disperata, dicevano tutti che dovevo cambiare mestiere”, ha raccontato. Il suo è un esempio di perseveranza che ripaga. Eccome se ripaga... “Tra pochi giorni compirò 82 anni e tornerò a Sanremo. La prima volta è stata nel 1965”, ha affermato la cantante, conduttrice televisiva e attrice che da oltre mezzo secolo è un volto arcinoto e arci-familiare per tutto il pubblico italiano. Ha voluto offrire a tutti il suo esempio, spiegando che all'inizio non è stato affatto facile per lei imporsi nel mondo dello spettacolo, tutt'altro.

Il monologo completo di Iva Zanicchi



approfondimento

L'esempio di Iva Zanicchi è talmente importante per i giovani (e non soltanto per loro ma per tutti, baby boomers compresi oltre che le varie Gen X, Y, Z) che vale la pena rileggere più e più volte le parole pronunciate ieri sera a Le Iene da questa donna che da più di cinquant'anni è protagonista dello schermo nostrano.



“Tra pochi giorni compirò 82 anni e tornerò a Sanremo. La prima volta è stata nel 1965. Sono scesa dal treno con la valigia di cartone, insieme a mia sorella e alla sartina che mi aveva cucito l'abito. L'emozione, però, era troppa: non ho cantato: ho belato. Sono stata subito eliminata. Ero disperata. Dicevano che dovevo cambiare mestiere. Ma io sapevo di avere qualcosa di magico: la mia voce. Ci ha creduto un collega, mentre cercavo una canzone per riscattarmi. Era Giorgio Gaber. Grazie a lui la mia carriera non è finita e sono tornata a Sanremo. Ma mi hanno fischiato ancora. Poi ho scoperto che quei fischi non erano per me, ma per la giuria che aveva appena eliminato Adriano Celentano con 'Il ragazzo della via Gluck'. Quella sera ho cantato lo stesso. Non avevo vinto Sanremo, ma avevo vinto le mie paure. Poi, certo, ho vinto anche Sanremo. Tre volte. Perché io so perseverare. E tra qualche giorno quando sarò circondata da colleghi che fanno rap o trap, non avrò paura di cantare la melodia che amo, nonostante il tempo che è passato. Perché io sono ancora qui. E non ho intenzione di mollare finché con me ci sarà la mia voce”.