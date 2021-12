Ryan Reynolds da anni scambiato per Ben Affleck in una pizzeria di NY

L'attore ha raccontato al podcast "Dear Hank and John" che viene spesso scambiato per Ryan Gosling e Ben Affleck. In una pizzeria newyorkese che frequenta regolarmente lo credono Affleck da anni. Gli chiedono come sta JLo e lui risponde: “Bene, alla grande”. Eppure si tratta di un divo che dovrebbe essere immediatamente riconoscibile, reduce com'è dall'enorme successo del suo ultimo film di Netflix. Red Notice è il lungometraggio più visto di sempre sulla piattaforma, con oltre 328 milioni di ore di visualizzazioni

Ryan Reynolds ha raccontato che viene spesso scambiato per due suoi colleghi: Ryan Gosling e Ben Affleck.

Ebbene sì: anche tra divi di fama mondiale e universalmente noti può capitare la cosa che a noi comuni mortali solitamente succede durante le feste comandate, quando l’anziana prozia ci scambia per il cugino o la sorella…

Ma tra qualche giorno, durante il pranzo di Natale in cui immancabilmente l'ottuagenaria parente di turno vi chiamerà con il nome di un altro commensale, non prendetevela troppo: pensate che perfino Ryan Reynolds è condannato allo stesso trattamento…



L’attore ha raccontato in occasione di un’ospitata al podcast Dear Hank and John che in una pizzeria di New York che frequenta regolarmente lo credono Ben Affleck da anni. E lui glielo lascia credere, da buon burlone qual è…



“Credono che io sia Ben Affleck e mi chiedono come sta JLo e io rispondo: 'Bene, alla grande'. Mi prendo la pizza e vado via”, ha raccontato tra l'ilarità generale.



Eppure Reynolds dovrebbe essere un volto assai noto e quindi immediatamente riconoscibile.



Il divo è reduce infatti dall'enorme successo del suo ultimo film di Netflix, Red Notice, che a oggi è il film più visto di sempre sulla piattaforma digitale, a livello globale.



Ha superato le 328 milioni di ore di visualizzazioni, stando ai dati forniti dalla stessa piattaforma di streaming.