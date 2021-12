Briga e Arianna Montefiori si sono sposati, le foto e il video

Al matrimonio, celebrato a San Pietro, alla Cappella del Coro, c'era un gruppo ristretto di amici e parenti. Tra gli ospiti anche Diana Del Bufalo , amica di Arianna che con lei ha recitato nella serie “Che Dio ci aiuti” e che ha fatto da Cupido. Il primo video postato sul profilo Instagram del rapper lo mostra impaziente mentre aspetta la sposa. “Amore se te va eh…” il commento ironico a corredo del post. Per le nozze Arianna ha scelto un abito bianco con gonna vaporosa e pizzo sul seno. “Per mille anni” ha scritto lui sui social. E lei: “ Il giorno più bello della mia vita . Ti amo per sempre”. Tanti i commenti degli amici vip, tra cui Mara Venier, Anna Tatangelo, Emis Killa e Veronica Peparini. “Nemmeno nei sogni me lo sarei immaginata così bello. Grazie di cuore per tutti i messaggi!” ha scritto ancora Arianna. Per il ricevimento l'attrice ha cambiato look e ha sfoggiato un vesititino corto dalle frange scintillanti. Briga le ha dedicato una canzone d'amore e anche Arianna ha voluto fare una dedica al neo marito. "Sono stati i due anni più belli e incredibili della mia vita. Ma quelli che li aspettano saranno ancora meglio...”. Organizzare un matrimonio in questo momento di pandemia è stato complicato, come ha confermato lo stesso rapper. “ Non è stato facile organizzarlo visto il periodo che stiamo vivendo, ma ci siamo riusciti e sono felice di festeggiare il giorno più importante della mia vita, con tutte le persone a me care” ha rivelato Briga della presentazione del nuovo album “Lunga vita”.

Briga e Arianna Montefiori, la storia

Briga aveva raccontato l'incontro con Arianna a Caterina Balivo, durante una puntata di “Vieni da me”. “Me l’ha presentata Diana Del Bufalo. Mi ha invitato a una cena, dove c’era anche Arianna. Mi è piaciuta fin da subito anche se quella sera non le ho mai rivolto la parola. Una cosa strana per me che sono un gran chiacchierone”, ha poi aggiunto. Dopo quella cena però Briga h trovato il coraggio di invitarla fuori a cena: “Poco dopo siamo andati a prendere una birra e da allora non ci siamo più lasciati”. In occasione del primo anniversario Briga aveva fatto trovare alla fidanzata, in camerino, dodici rose rosse. E lei aveva scritto sui social: “Grazie di esistere amore mio. Sei stato impeccabile a supportarmi e sopportami in questo primo anno insieme. Vediamo come andranno i prossimi”. Lui aveva replicato sempre via social, scherzoso: “Amore finché mi fai vedere tutte le partite di Champion’s non vedo perché la nostra storia debba finire”. La proposta di matrimonio era arrivata nell'ottobre 2020. “Ci sposiamo il 18 dicembre. Con la mia principessa sul red carpet” aveva scritto il rapper su Instagram. “Non vedo l’ora”, la replica dell'attrice.