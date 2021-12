Covid, Broadway torna nell'incubo: show annullati a causa dei contagi

Cominciano a essere cancellati una serie di spettacoli dovuti ai nuovi picchi di contagi da Covid che stanno decimando i cast e l'organizzazione. Mercoledì sono stati annullati i due appuntamenti con il musical "Tina", dedicato alla star Tina Turner. Stesso destino per lo spettacolo del mattino "Harry Potter and the Cursed Child"

Stavolta la filosofia del "show must go on" a Broadway (FOTO) vale un po' meno. Cominciano a essere cancellati una serie di spettacoli dovuti ai nuovi picchi di contagi da Covid che stanno decimando i cast e l'organizzazione. Mercoledì sono stati annullati i due appuntamenti con il musical "Tina", dedicato alla star Tina Turner. Stesso destino per lo spettacolo del mattino "Harry Potter and the Cursed Child". Niente show serale per "Hamilton", uno degli appuntamenti più celebri della stagione. Quattro appuntamenti di "Mrs Doubtfire" sono già stati annullati, mentre lo show "Freestyle Love Supreme" ne ha dovuto togliere tre. A tre mesi dalla riapertura della stagione, dopo un anno e mezzo di lockdown, il distretto degli spettacoli più famoso al mondo sta cominciando a sentire gli effetti della nuova pandemia legata alla variante Omicron (Coronavirus in Europa e nel mondo: le infografiche).

