Mariacarla Boscono di nuovo designer per K-Way

Chic, femminile ma assolutamente funzionale. Così ha definito Mariacarla Boscono la sua nuova capsule per K-Way. Dopo essersi concentrata sulla famiglia e sulla natura con i look estivi, ora la super top model ci accompagna nella stagione fredda attraverso capi immaginati per proteggerci dal gelo facendoci però vivere pienamente l’inverno.

Mariacarla e il suo legame con K-Way

Durante l’evento di presentazione a Milano, Mariacarla ci ha parlato del suo particolare legame con K-Way: “La cosa che in assoluto mi ha appassionato, anzi direi folgorato, è proprio il brand. Questo brand per me è sinonimo proprio d'Italia, della famiglia italiana. Rappresenta la mamma che allaccia la cerniera al suo bambino, la nonna che gli mette il K-Way, e ancora il bambino che lo indossa a va a sciare.”

Un brand infatti fortemente legato alla tradizione, ma anche a un desiderio di innovare. E l’esclusiva capsule by Mariacarla Boscono ha una forte identità, è una celebrazione della femminilità senza limite di età e di nazionalità, un omaggio alle donne.

Una capsule femminile ma funzionale

Chic ma estremamente pratica, come la winter suit, cuore della collezione, la tuta da sci che accarezza ed esalta le forme con, in primo piano, l’inconfondibile zip. Realizzata in tessuto tecnico Coldbuster®, la tuta unisce quattro strati: twill opaco, una membrana antivento e impermeabile, l’esclusiva imbottitura compressa e il polar fleece con colori a contrasto. Il design di Mariacarla si caratterizza per i tagli anatomici dalle linee femminili, un comodo cappuccio regolabile e il logo sul davanti.

Nella capsule anche la borsa-marsupio in versione invernale rifinita in pelle lucida e l’underwear: maglia tecnica e leggings sotto tuta in filato tecnologico elasticizzato che di fatto anticipano la nascita della label, L’Action, novità K-Way per il prossimo Autunno Inverno. Quell’abbigliamento sportivo che, come ci racconta Mariacarla, è per lei da sempre un must:

“Adoro l’abbigliamento sportivo! Da quando ero bambina, prima teenager e poi giovane donna, ho sempre abbinato l'abbigliamento sportivo a un romantic dress code, è il mio essere. Cioè, io compravo dei vestiti vittoriani del 1800 fatti a mano e li abbinavo a look tecnico-sportivi.”

Regina delle passerelle, contesa da designer di tutto il mondo, musa di grandi stilisti e ora anche di se stessa.

“Non ho voluto collaborare con K-Way per una mia ambizione,” ci dice la super modella. “Questo non significa che mi consideri ‘arrivata’ o che non abbia ambizioni, ma sono molto contenta di essere chi sono. Questo progetto mi ha aperto una visione ad altre cose, però posso dire che è sicuramente stata una collaborazione specifica della family K-Way ed è questo che mi ha appagato più di tutto.”